A punto el nuevo acceso para peatones a la nueva estación de autobuses de Lleida, similar a una boca de metro
Complementa la entrada principal que la terminal tendrá en la plaza Ramon Berenguer IV
Lleida ha iniciado la cuenta atrás para estrenar su nueva estación de autobuses después de casi 2 años de obras. Está casi acabada y tiene una parte nueva, de fachada vidriada, y otra que es el edificio modernista de los Docs, que conserva las icónicas bóvedas de ladrillo. A falta de fecha oficial, la previsión es que se estrene antes de final de marzo.
Una de las grandes novedades es el acceso para peatones a la estación por la calle Comtes d'Urgell. Un acceso que complementará la entrada principal que la terminal tendrá a la plaza Ramon Berenguer IV.