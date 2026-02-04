A punto el nuevo acceso para peatones a la nueva estación de autobuses de Lleida, similar a una boca de metro

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Lleida ha iniciado la cuenta atrás para estrenar su nueva estación de autobuses después de casi 2 años de obras. Está casi acabada y tiene una parte nueva, de fachada vidriada, y otra que es el edificio modernista de los Docs, que conserva las icónicas bóvedas de ladrillo. A falta de fecha oficial, la previsión es que se estrene antes de final de marzo.

Una de las grandes novedades es el acceso para peatones a la estación por la calle Comtes d'Urgell. Un acceso que complementará la entrada principal que la terminal tendrá a la plaza Ramon Berenguer IV.