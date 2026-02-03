Así será el nuevo POUM de Lleida: alarga Onze de Setembre hasta la N-II y une dos barrios

El nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) que el gobierno municipal está tramitando prevé prolongar el Passeig Onze de Setembre rodeando el Turó de Gardeny hasta enlazar con la carretera N-II y el Camp Escolar. Es una de las nuevas vías que se habilitarán en las próximos años para mejorar la movilidad en la ciudad a la vez que se desarrollan los nuevos sectores de expansión. Otra es la nueva ronda que enlazará los barrios del Secà de Sant Pere, Pardinyes y Balàfia conectando la avenida de Torre Vicens, Prat de la Riba y la calle Oriol Martorell. En la zona norte de la ciudad también está proyectado un vial que saldrá de Onze de Setembre a la altura de la calle Eugeni d'Ors, cruzará la avenida de Pinyana y la partida de Balàfia hasta la carretera N-230 y la calle Laureà Figuerola. También se habilitará un nuevo acceso por la carretera N-240 que enlazará con la avenida de Ciutat Jardí.

En la otra punta de la ciudad se habilitará una gran rotonda donde actualmente está la bifurcación de la LL-11 y la Ll-12, al lado de la avenida de Barcelona, donde también se acabará de completar un vial que recorrerá Copa d’Or y La Bordeta hasta la variante sur. También en La Bordeta está proyectado el vial Víctor Torres que unirá Cappont con Torre Salses, y una rotonda en la avenida de Les Garrigues en el cruce de la Ll-11.

Por otra parte, el POUM proyecta “un gran espacio residencial” en el extremo norte del Secà, siguiendo la calle del Camí de Marimunt hasta unir el barrio con el campo municipal de fútbol del Recasens, sede del AEM. El alcalde, Fèlix Larrosa, explicó ayer que han trabajado en una propuesta con el club y otros colectivos para construir una “zona de equipamientos y zonas verdes alrededor” del campo, con el objetivo de crear “un espacio de disfrute para los vecinos” y que el club crezca en servicios e instalaciones.

Obras para renovar alcantarillado y farolas en dos calles de la Mariola

La Paeria ha iniciado la renovación de la red de alcantarillado de la calle Artur Mor, en la Mariola, donde también se renovarán aceras y se plantarán 12 árboles. Asimismo, ayer empezó la renovación integral del alumbrado de la calle Ferran el Catòlic, que comporta el corte del carril en dirección a la Mariola durante el mes y medio previsto de trabajos. Respecto a las obras de Balmes, Larrosa prevé que concluyan alrededor del 20 de febrero, según indicó ayer.

Larrosa prevé someter el documento a votación en marzo

El alcalde, Fèlix Larrosa, afirmó ayer que “intentaremos que el POUM entre en el pleno de marzo” para someterlo a votación para su aprobación inicial, aunque evitó indicar si dispone de los apoyos políticos necesarios. Con nueve ediles, el gobierno en solitario del PSC necesita el voto favorable de al menos uno de los tres grupos representados con cinco concejales —PP, ERC o Junts— para alcanzar la mayoría absoluta de 14 votos. La tramitación inicial del proyecto salió adelante el pasado junio con los avales de PP y Junts, y las abstenciones de ERC, Vox y Comú.