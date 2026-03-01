Josep Maria Llop, arquitecto y urbanista: «Urbanísticamente es una opción muy acertada»

Excoordinador de Urbanismo de la Paeria y referente en esta materia, opina sobre la terminal que “urbanísticamente es una opción muy acertada de cara a la intermodalidad, cuestión básica que puede ayudar a organizar el transporte público de la ATM y ajustar los horarios con Rodalies al estar juntas las estaciones. A nivel arquitectónico, dice que “la integración de la estación en un edificio catalogado como el de los Docs es difícil”, pero es cauto a la espera de ver cómo ha quedado por dentro. Sobre la movilidad, cree que “será necesario reurbanizar Príncep de Viana para permitir desencochar junto a la plaza de la estación o que los buses puedan hacer algunos giros”. Remarca que el acceso a las estaciones intermodales “debe ser lineal”, es decir, por Príncep de Viana, y no frontal por Ferran. “El lineal es el modelo que funciona en Alemania, y los franceses tienen una expresión muy acertada para definir lo que pasa con el frontal, que es plaza ratonera”, añade. Además, destaca que el POUM vigente ya previó espacio para posibles cambios.

Lluís de la Fuente , presidente del Colegio de Arquietectes : «El uso y preservar los Dockes tienen incompatibilidades»

“En las alegaciones que presentamos ya decíamos que se perdía la oportunidad de crear una buena conexión entre el centro y Pardinyes, que queda limitada a las escaleras de la pasarela”, indica. Sobre la movilidad, subraya que “durante la obra hemos visto que ha ido empeorando sin que haya buses; cuando haya tres seguidos no podrán ser absorbidos por la regulación semafórica”. Afirma que lo mejor es que las dos estaciones estarán juntas, aunque su entidad proponía ubicar la nueva en los terrenos de Adif que dan a Roger de Llúria. A nivel arquitectónico cree que “el principal problema es el uso, que tiene una incompatibilidad de base con la protección patrimonial de los Docs”. Admite que “se ha hecho un esfuerzo en la rehabilitación de las bóvedas y de los pilares, pero ha sido necesario tirar un pilar y se ha tenido que colocar un gran elemento nuevo sobre la cubierta para sustituirlo, y por temas acústicos se ha construido un falso techo que tapa parte de las bóvedas”. “Lo que preveíamos en las alegaciones ha ido a más”, concluye.

Josep Torres , presidente Arquitectos Técnicos: «Es la obra pública reciente en Lleida más compleja»

Afirma que la nueva estación supone “un cambio cualitativo con respecto a la actual” y que es la obra pública “más compleja” ejecutada en los últimos años en Lleida, en la que “la arquitectura técnica desarrolla un papel estructural”. Destaca que la ubicación “tiene la ventaja de la proximidad máxima con la de trenes, aunque no tenga conexión directa”. Opina que la apariencia es “de un edificio completamente nuevo”, que “no deja ver desde el exterior el de los Docs, relegándolo a formar parte, como si fuera un elemento interior, de un sector de los andenes y de la sala de espera”. Eso sí, precisa que el proyecto ha permitido “una rehabilitación en profundidad de esta antigua construcción industrial, que estaba muy degradada”, a pesar de que le ha comportado “afectaciones negativas” para “adaptarla a la funcionalidad requerida”. Concluye que “el conjunto estación-estación debe convertirse en el nodo de intermodalidad que el transporte público requiere”, y pide que los operadores adapten sus recorridos para que no se pierdan paradas.

Ramon Grau, presidente de Enginyers Lleida: «Tener las dos estaciones en un nodo es lo mejor»

Señala que “en principio, es positivo que se haya hecho una rehabilitación de la nave de los Docs, que estaba desahuciada”, aunque precisa que por motivos acústicos ha habido que construir un falso techo que “no permite ver parte de las bóvedas”. A nivel de movilidad, considera que una vez que entre en servicio la terminal, habrá que ir ajustando los semáforos, en un proceso que califica de “un poco complejo”, debido a la intensidad del tráfico en Príncep de Viana, vía que ahora también deberá integrar el transporte urbano asociado a la estación. Subraya que “no es discutible” que se haya ubicado al lado de la de trenes, porque “facilitará mucho los transbordos, tanto con los trenes regionales como con los de larga distancia”. “La conclusión global es que responde bastante bien a los criterios actuales, es moderna, mejora bastante la situación de la anterior e integra el patrimonio de un edificio” , dice. Añade que “los retos son ajustar la movilidad exterior” y acaba manifestando que tener las dos estaciones “en un mismo nodo es lo mejor”.