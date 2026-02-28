Nueva estación intermodal

La nueva y flamante estación de autobuses de Príncep de Viana será inaugurada este mediodía por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras veintidós meses de obras y más de cuarenta millones de euros de inversión. Un equipamiento clave para la movilidad interterritorial y que tiene como principal novedad y punto fuerte que está a escasos metros de la terminal de trenes, lo que favorecerá la intermodalidad. De hecho, los viajeros de una u otra estación solo deberán cruzar la plaza Ramon Berenguer IV para pasar del tren al bus y viceversa. Por otro lado, el proyecto de construcción de la nueva terminal ha tenido el reto de integrar los Docs, un edificio modernista protegido, ahora sus bóvedas de ladrillo decoran la zona de taquillas y parte de los andenes. El temor que genera entre la ciudadanía esta nueva infraestructura es cómo afectará al tráfico de Príncep de Viana, una de las vías más congestionadas de la ciudad. Tanto la Paeria como la Generalitat han asegurado que han ideado una regulación semafórica para minimizar la afectación viaria que puede provocar la entrada y salida de buses.

Pese a que la inauguración será hoy, la entrada en funcionamiento de la estación no será hasta el lunes, cuando las tres primeras operadoras (Alsa-Alsina Graells, Solé i Seró y Autocars del Pla) empezarán a usar la terminal. El resto se incorporarán progresivamente. Por otro lado, pese al acto oficial, todavía falta por acabar algunas obras en el exterior de la estación, como las escaleras de acceso al paso elevado que lleva a Pardinyes. El Govern señaló que estarán acabadas en las próximas semanas, a lo largo del mes de marzo.