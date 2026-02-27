Investigan un caso humano de gripe porcina en Lleida: "Es un caso esporádico e inusual"

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El Departamento de Salud de la Generalitat ha detectado un caso humano de gripe porcina A (H1N1) en Lleida. Se trata de la cuarta infección notificada de este virus en personas al estado español desde el 2009.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el organismo estatal Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y la Agencia de Salud Pública están evaluando conjuntamente el caso. Desde la conselleria remarcan que el riesgo para la población de infectarse con este virus es muy bajo.

El Subdirector general de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública, Jacobo Mendioroz, ha explicado en declaraciones en SEGRE que es un caso "esporádico e inusual", ya que ninguna de las personas de su entorno, que han resultado asintomáticas, habían sido en contacto con cerdos los últimos días. Mendioroz ha asegurado que "no hay peligro para la población", que en ningún caso la enfermedad se transmite por la comida y que todo esto "demuestra que tenemos un buen sistema de detección".