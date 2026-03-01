Un traslado que ha necesitado 23 años de viaje

La terminal de autobuses inaugurada ayer es fruto de un largo proceso que se inició en 2003, cuando el ayuntamiento apostó por trasladarla junto a la de Renfe coincidiendo con la entrada en servicio de los trenes de alta velocidad. La primera alternativa fue ubicarla en Roger de Llúria, en unos terrenos de Adif. Sin embargo, en 2008 lo descartó porque el plan especial de la estación destinaba este solar a usos comerciales. Un año después, cuando ya estaban en marcha las obras del puente de Príncep de Viana, anunció que el lugar elegido era bajo la plataforma de este viaducto en su confluencia con la calle Lluís Roca. Para ello modificó el proyecto de esta obra, que se encareció en casi dos millones. Entonces el PSC gobernaba en la Paeria y en la Generalitat, pero este plan se mantuvo cuando CiU recuperó el poder en la segunda administración. En 2012, el departamento de Territorio incluso convocó un concurso para redactar el proyecto, aunque sin consignar ninguna partida para su ejecución, en plenos recortes. Posteriormente, apenas hubo trámites hasta que tras las municipales de 2019 se formó el gobierno de ERC, Junts y Comú en la Paeria. Urbanismo quedó en manos de Toni Postius, de Junts, partido que también dirigía la conselleria de Territorio. En abril de 2020, el ayuntamiento anunció que la alternativa bajo el puente quedaba descartada porque el espacio se había quedado pequeño para las necesidades de la futura estación y porque el gálibo del puente del ferrocarril en la avenida del Segre era demasiado bajo. Finalmente, y con la discrepancia del PSC, el lugar elegido fue el edificio modernista de los Docs, que quedaría integrado en el nuevo equipamiento, que ocuparía todo su entorno entre Príncep de Viana, las vías, la antigua harinera La Meta y Comtes d’Urgell.

Para ello eran necesarios cambios en el planeamiento urbanístico, un proceso que resultó arduo por la oposición de la familia propietaria de los Docs a una permuta de este edificio por terrenos en la zona de expansión de Copa d’Or, que los dueños de La Meta sí habían aceptado. Generalitat y Paeria siguieron adelante y la primera adjudicó las obras a finales de 2023, cuando el gobierno de la Paeria volvía a estar en manos del PSC. Con el proyecto en marcha, este lo asumió y a principios de 2024 acabó alcanzando un acuerdo con los propietarios de los Docs que permitió dar vía libre a la construcción de la terminal. Ahora, este almacén modernista ha pasado de ser un aparcamiento y en muy mal estado a formar parte de la nueva estación, aunque hay controversia sobre si este patrimonio histórico no se ha acabado diluyendo en su interior. Lo que está claro es que la imagen de esta parte del centro de la ciudad ha cambiado sustancialmente.