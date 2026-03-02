Josep Maria Llop, arquitecto y urbanista, sobre la nueva estación de autobuses de Lleida: «Urbanísticamente es una opción muy acertada»

Excoordinador de Urbanismo de la Paeria y referente en esta materia, opina sobre la terminal que “urbanísticamente es una opción muy acertada de cara a la intermodalidad, cuestión básica que puede ayudar a organizar el transporte público de la ATM y ajustar los horarios con Rodalies al estar juntas las estaciones. A nivel arquitectónico, dice que “la integración de la estación en un edificio catalogado como el de los Docs es difícil”, pero es cauto a la espera de ver cómo ha quedado por dentro. Sobre la movilidad, cree que “será necesario reurbanizar Príncep de Viana para permitir desencochar junto a la plaza de la estación o que los buses puedan hacer algunos giros”. Remarca que el acceso a las estaciones intermodales “debe ser lineal”, es decir, por Príncep de Viana, y no frontal por Ferran. “El lineal es el modelo que funciona en Alemania, y los franceses tienen una expresión muy acertada para definir lo que pasa con el frontal, que es plaza ratonera”, añade. Además, destaca que el POUM vigente ya previó espacio para posibles cambios.

Josep Maria Llop, arquitecto y urbanista