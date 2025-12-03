Descubren una nueva variante de norovirus que ha disparado los brotes de gastroenteritis en todo el mundo

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un equipo internacional de científicos liderado por la FDA estadounidense y el Instituto Robert Koch de Alemania ha logrado identificar la nueva variante del norovirus GII.17 responsable del aumento de brotes de gastroenteritis a nivel mundial durante 2023 y 2024. Según revela el estudio publicado recientemente en la revista 'Nature Communications', este genotipo específico ha experimentado un proceso evolutivo que le ha permitido mejorar significativamente su capacidad de infección en humanos.

El genotipo GII.17, que históricamente no figuraba entre los diez predominantes, comenzó su expansión desde varios países asiáticos entre 2013 y 2016, dando origen a las variantes C y D. Aunque posteriormente los casos disminuyeron y el genotipo GII.4 recuperó su predominio mundial, desde 2023 numerosos países europeos y americanos han registrado un repunte significativo de infecciones por esta variante específica del norovirus.

"El estudio muestra que la nueva variante del norovirus GII.17 ha seguido un proceso evolutivo dinámico, adaptándose para infectar con mayor eficacia a los seres humanos", ha explicado María Dolores Fernández-García, responsable de Gastroenteritis Víricas en el Centro Nacional de Microbiología del ISCIII y colaboradora en esta investigación. Esta científica ha destacado que la nueva variante presenta modificaciones genéticas distintivas, especialmente en la proteína VP1 de la cápsida viral.

Cambios genéticos que potencian la infección

Las mutaciones detectadas en esta nueva variante han mejorado notablemente la capacidad del virus para adherirse a moléculas de azúcares que facilitan la infección. Además, estos cambios han modificado las propiedades antigénicas del patógeno, permitiéndole evadir el reconocimiento del sistema inmunitario y facilitar el desarrollo de la infección.

Los análisis comparativos revelan que esta versión del GII.17 presenta una mayor capacidad y versatilidad de unión celular que las variantes asiáticas C y D anteriores. Esta adaptación ha ampliado el rango de personas susceptibles a la infección, contribuyendo decisivamente a su rápida expansión por Europa y América durante los últimos dos años.

El estudio también ha revelado un hallazgo significativo: algunas de las mutaciones adaptativas más relevantes ya se estaban seleccionando a nivel intraindividual antes de propagarse a la población general. "La historia de la variante GII.17 es un ejemplo de cómo los virus evolucionan para encontrar nuevas oportunidades de infección; solo entendiendo estos mecanismos podremos anticiparnos y evitar que se conviertan en grandes epidemias", ha señalado Fernández-García.

La importancia de la vigilancia genómica global

Durante esta investigación, los científicos han analizado más de 1.400 genomas virales, tanto recientes como almacenados en bases de datos internacionales. El trabajo ha incluido genomas completos de norovirus GII.17 obtenidos en España gracias a la caracterización molecular de brotes coordinada por el Centro Nacional de Microbiología.

Los investigadores han examinado exhaustivamente los patrones de diversificación global del virus a nivel genómico, así como las mutaciones específicas detectadas en 511 virus durante una década de vigilancia en Alemania. El estudio también ha profundizado en la diversidad viral intrahuésped y los procesos adaptativos que han llevado al predominio del GII.17.

Fernández-García ha subrayado que esta investigación demuestra la crucial importancia de la colaboración internacional y la vigilancia genómica para comprender la evolución y adaptación de los virus, aspectos fundamentales para proteger eficazmente la salud pública. Asimismo, ha destacado que conocer cómo pequeñas mutaciones en la proteína VP1 afectan la capacidad del virus para infectar células y evadir la inmunidad natural podría contribuir al desarrollo de vacunas más efectivas y a la anticipación de futuras variantes.