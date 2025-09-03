El de la Baronia de Rialb, segundo crimen resuelto después del asesino de payeses

Agentes de investigación de los Mossos en el lugar del crimen que tuvo lugar el 25 de enero del 2022.C.Sans

El crimen de la Baronia de Rialb es el segundo que se resuelve este año después de la detención a finales del pasado mes de marzo de El Mourabit Ahmmar, el presunto asesino de un agricultor de Vilanova de la Barca en enero del año pasado y de dos campesinos más en Navarra a finales del 2023. El Mourabit fue arrestado en la localidad Beziers, en Francia, como avanzó SEGRE, donde huyó tras el crimen en Ponent.

De 54 años de edad, de nacionalidad española y origen marroquí, había sido condenado por yihadismo y apenas unas semanas antes del primer crimen –el 23 de noviembre de 2023 en Tudela– se arrancó una pulsera de control telemática que llevaba y huyó. Residía en Vitoria y sus familiares denunciaron la desaparición.