Detinguts un comandament de la Guàrdia Civil, un veí de Cervera i un altre de Lleida pel crim de la Baronia de Rialb
El comandant, ja retirat, va dirigir la Policia Judicial a Lleida i va ser arrestat per fer els ulls grossos a la duana d’Andorra als anys 80
Una investigació conjunta d’agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil ha permès resoldre l’assassinat de Joan Coromina Estany en una zona boscosa de Gualter el 25 de gener de 2022
Agents de la Guàrdia Civil i dels Mossos d’Esquadra van detenir ahir tres persones per la seua presumpta implicació en l’assassinat de Joan Coromina Estany, de 61 anys, el gener del 2022 a la Baronia de Rialb. Segons va avançar El Mundo i va confirmar aquest diari de fonts policials, l’operatiu es va portar a terme ahir al matí i van ser arrestats un veí de Cervera, un altre de Lleida, amo d’un taller mecànic al costat de l’Ll-11, i un comandant retirat de la Guàrdia Civil. Segons ha pogut saber aquest diari, es tracta de J.G.P., que va ser comandant de la Policia Judicial a Lleida després de combatre el contraban de tabac als anys 90 a la Seu d’Urgell. S’hauria retirat del cos farà menys de dos anys.
Fonts solvents van assenyalar que el comandant de la Guàrdia Civil implicat en el crim ja va ser detingut el 1986 acusat de facilitar l’entrada de tabac de contraban fent els ulls grossos a la duana d’Andorra. Un tret precís amb un rifle des del bosc va acabar amb la vida de la víctima cap a les 12.30 hores del 25 de gener del 2022 en una zona propera a la masia del Reu, a Gualter, en una zona pròxima a Ponts, a la Baronia de Rialb. L’autor estava amagat i va esperar que la víctima es posés a tret. Va morir d’un tret al pit presumptament efectuat a més de 100 metres de distància. Va ser un operari qui se’l va trobar i va avisar els serveis d’emergències, que només en van poder confirmar la mort. Una de les principals hipòtesis era que el mòbil del crim podria estar relacionat amb els negocis de la víctima, suposadament relacionat amb el contraban. En el moment de la seua mort, residia a Cervera. Així mateix, tenia molts vincles amb Andorra, on havia passat diversos anys.
Des del primer moment els investigadors van centrar les indagacions en un cribratge meticulós de les antenes de telefonia, a més de l’anàlisi de balística a nivell europeu. També es va interrogar nombroses persones vinculades amb la víctima. Així mateix, la investigació s’ha centrat a determinar si es va fer seguiment la víctima abans del crim, fet que evidenciaria el caràcter premeditat de la mort. En aquest sentit, l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) de la policia catalana ha analitzat detalladament els negocis de la víctima, que movien molts diners i disposava de múltiples propietats i finques en aquesta zona i també a l’Alt Urgell, el Solsonès, Barcelona i Cervera.
Després d’una llarga i complexa investigació que s’ha allargat durant més de tres anys, els investigadors van muntar ahir un dispositiu simultani per detenir els tres sospitosos. Les indagacions estan en mans del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 de Solsona, davant del qual passaran a disposició els detinguts en les pròximes hores.
Segon crim resolt després de detenir l’assassí de pagesos
El crim de la Baronia de Rialb és el segon que es resol aquest any després de la detenció a finals del passat mes de març d’El Mourabit Ahmmar, el presumpte assassí d’un agricultor de Vilanova de la Barca el gener de l’any passat i de dos pagesos més a Navarra a finals del 2023. El Mourabit va ser arrestat a la localitat de Besiers, a França, com va avançar SEGRE, on va fugir després del crim a Ponent.
De 54 anys d’edat, de nacionalitat espanyola i origen marroquí, havia estat condemnat per gihadisme i amb prou feines unes setmanes abans del primer crim –el 23 de novembre del 2023 a Tudela– es va arrancar un braçalet de control telemàtic que portava i va fugir. Residia a Vitòria i els seus familiars en van denunciar la desaparició.