URBANISME
Reprenen l’obra d’un bloc de pisos que va quedar a mitges per la crisi del 2008 a Lleida: ja n’han venut més del 50%
Entre l’avinguda Fontanet i el carrer Enginyer Santi Companys, que ara és només un ‘esquelet’
La crisi del 2008 com a conseqüència d’esclat de la bombolla immobiliària va deixar un paisatge d’esquelets d’edificis que van quedar a mig fer a la ciutat. Un va ser una promoció d’habitatges a la Bordeta, a l’entorn del Parc de l’Aigua, composta per dos blocs entre el carrer Enginyer Santi Companys i l’avinguda Fontanet, molt a prop del vial Miquel Batllori. Ara, més de quinze anys després, les obres per enllestir-lo, a càrrec de l’empresa Sorigué, seran represes aquest mateix mes i la comercialitzadora, Finques Farré, assegura que ja han venut més del 50% dels 41 habitatges dels quals consta la promoció, batejada com Aqua Residencial Parc de l’Aigua.
En concret, el bloc dels números 86-88 del carrer Santi Companys tindrà 17 pisos repartits entre planta baixa i sis plantes. I el de l’avinguda Fontanet 32-38 tindrà quatre plantes i 24 habitatges. Entre tots dos hi haurà una zona comunitària amb piscina. L’entrega es preveu per al segon trimestre del 2027.
Aquest esquelet ha estat utilitzat en diverses ocasions com a refugi per persones sense llar, almenys el 2023 i el 2019, malgrat estar envoltat per una tanca, que no va servir d’impediment per a l’entrada d’indigents, que hi van acumular tota mena d’escombraries.
Balanç d’estructures
L’abril passat, l’ajuntament va informar després d’una reunió de la comissió de seguiment de l’Estratègia de l’Habitatge que el sector de la promoció immobiliària i de la construcció de Lleida havien iniciat processos per enllestir l’edificació de sis estructures inacabades en diferents zones de la ciutat, que sumen un total de 92 pisos previstos.
Entre els anys 2013 i 2015, els serveis tècnics municipals van identificar fins a quinze immobles sense acabar, dels quals cinc finalment van ser acabats un temps després i van donar lloc a 87 nous habitatges.
Per exemple, un dels blocs que va ser acabat després d’anys d’haver quedat abandonat és l’ubicat a la confluència de rambla Ferran amb el carrer Ramon Castejón, a prop de la plaça Ramon Berenguer IV.