Detinguts un comandament de la Guàrdia Civil, un veí de Cervera i un altre de Lleida pel crim de la Baronia de Rialb
Una investigació conjunta d’agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil ha permès resoldre l’assassinat de Joan Coromina Estany en una zona boscosa de Gualter el 25 de gener de 2022
Un comandant retirat de la Guàrdia Civil, un veí de Cervera i l’amo d’un taller de Lleida han estat detinguts avui en una operació conjunta dels Mossos i la Guàrdia Civil com a presumptes responsables de l’assassinat de Joan Coromina Estany, un veí de Oliana de 61 anys, en una zona boscosa de Gualter, a La Baronia de Rialb, el 25 de gener de 2022, segons ha avançat el diari El Mundo i ha pogut confirmar SEGRE. El veí de Cervera, R.A.C, era segons els investigadors el que tenia una relació més estreta amb la víctima, que en el moment de la seua mort residia a la capital de la Segarra. Els altres arrestats són un comandament intermedi de la Guàrdia Civil ja jubilat, F.G.P., i el veí de Lleida N.G.B.
Coromina va ser assassinat d’un precís tret al pit efectuat a distància per un franctirador. Al llarg d’aquests tres anys d’investigació policial la hipòtesi més plausible era que aquest homicidi podria estar relacionat amb els negocis de la víctima que, pel que sembla, movien molts diners i disposava de múltiples propietats i finques en aquesta zona de la Noguera, però també en el Alt Urgell, el Solsonès, Barcelona i Cervera. Així mateix, en tenia molts vincles amb Andorra, on havia passat diversos anys.
Segons la informació publicada per El Mundo, la clau per descobrir els autors del crim va ser la furgoneta que portava la víctima, una Citroën Berlingo de color blanc, que hauria permès als agents trobar la manera en què l’assassí l’havia seguit abans d’endinsar-se al bosc caminant en una zona de difícil accés.
La investigació, que està sota secret de sumari, ha estat dirigida pel jutjat de Solsona, i està previst que els tres arrestats siguin posats ben aviat a disposició del jutge.