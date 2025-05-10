El asesino en serie de payeses en Vilanova de la Barca y en Navarra mató solo por matar: “es un psicópata”

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Es un psicópata”. Así definen a este periódico investigadores de los Mossos d’Esquadra a Allal El Mourabit Ahmmar, el presunto asesino de Ramon Rossell, un agricultor de Vilanova de la Barca, y otros dos payeses en Navarra. Se basan en varios elementos. Uno de ellos es la violencia extrema que empleó para acabar con la vida de sus víctimas, vulnerables por su edad (68, 80 y 84 años) y a las que atacó por sorpresa y en la cabeza, sin que pudieran oponer resistencia. También el arma homicida: machetes o las tijeras de podar con las que supuestamente mató al leridano que estaba podando frutales en su finca. Otro es la desproporción con el objetivo que buscaba con los ataques: el robo. Cabe recordar que a dos de las víctimas, entre ellas la de Lleida, les sustrajo el coche, curiosamente un Opel Astra. También creen que fueron escogidas al azar.

En cuanto a los indicios que hay sobre su autoría, de las diferentes inspecciones que se hicieron en el escenario de los crímenes se obtuvo un perfil genético que coincide en todos ellos. Cabe recordar que el 31 de diciembre de 2023, la Guardia Urbana de Lleida localizó el vehículo de la segunda víctima –el crimen de Ribaforada, en Navarra, ocurrido el día 21 de ese mes– en la partida de Grenyana, como avanzó SEGRE. De hecho, este hallazgo fue clave para que los Mossos d’Esquadra pudieran vincular, a posteriori, los dos casos de Navarra con el de Lleida e iniciar la investigación conjunta con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Se hallaron restos de ADN en el volante y palanca de cambios, y también la motoazada de la víctima de Ribaforada, que coincidía con el del autor, que fue cotejado con el de sus familiares, A estos indicios se suman la declaración de testigos testificales, medidas de geolocalización y comprobación de repetidores (señal del teléfono móvil). Finalmente, el 21 de marzo de este año se certificó que era el ADN de Allal El Mourabit y ese mismo día se emitió una orden europea de detención que permitió detener al sospechoso en Beziers, en Francia, como avanzó SEGRE. Hacía al menos un par de meses que lo habían ubicado. El presunto asesino, ya condenado por yihadismo, ingresó el 25 de abril en prisión.