Una escuela de Lleida recibe un premio internacional por la comprensión lectora en inglés

L’Escola Pia de Balaguer ha recibido un reconocimiento internacional por el alto rendimiento de su alumnado de Secundaria en comprensión lectora y competencia lingüística en inglés. El centro ha sido distinguido por su participación en Ficción Express, una plataforma de lectura interactiva que fomenta el hábito lector a través de la cocreación de historias junto a los autores de los libros.

Según la profesora, Maria Àngels Barril, el centro participa en esta iniciativa desde hace seis años. Durante este tiempo, el proyecto ha potenciado el autoaprendizaESCOLA PIA je y la implicación del alumnado en el proceso lector. “Cada curso supone una nueva oportunidad para que los alumnos se involucren de manera activa en la lectura, reflexionen sobre las historias y desarrollen competencias clave”, dijo.

La dinámica de Ficcion Express se basa en un formato participativo: durante cinco semanas, cada viernes se publica un nuevo capítulo de un libro cuyo desarrollo eligen los propios lectores mediante votación. Interactúan con el autor en un foro donde debaten sobre la trama y el tema central.

L’Escola Pia se sitúa entre los primeros puestos de un ranking mundial con más de 9.000 centros educativos participantes. Comparte liderazgo con la Sant Patrick’s English School (San Sebastiàn), San Cayetano de Mallorca, el IES Tubalcán de Aragón y el Padre Damián de Barcelona. El galardón fue entregado el 19 de febrero.