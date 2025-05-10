SUCCESSOS
L’assassí de pagesos a Vilanova de la Barca i Navarra va matar només per matar: “és un psicòpata”
Segons han explicat els investigadors a SEGRE
“És un psicòpata”. Així defineixen a aquest diari investigadors dels Mossos d’Esquadra Allal El Mourabit Ahmmar, el presumpte assassí de Ramon Rossell, un agricultor de Vilanova de la Barca, i de dos pagesos més a Navarra. Es basen en diversos elements. Un és la violència extrema que va fer servir per acabar amb la vida de les víctimes, vulnerables per l’edat (68, 80 i 84 anys) i que que va atacar per sorpresa i al cap, sense que poguessin oposar resistència. També l’arma homicida: matxets o les tisores de podar amb què suposadament va matar el lleidatà que podava fruiters a la seua finca. Un altre és la desproporció amb l’objectiu que buscava amb els atacs: el robatori. Val a recordar que a dos de les víctimes, entre elles la de Lleida, els va sostreure el cotxe, curiosament un Opel Astra. També creuen que van ser escollides a l’atzar.
Quant als indicis que hi ha sobre la seua autoria, de les diferents inspeccions que es van fer a l’escenari dels crims es va obtenir un perfil genètic que coincideix en tots. S’ha de recordar que el 31 de desembre del 2023 la Guàrdia Urbana de Lleida va localitzar el vehicle de la segona víctima –el crim de Ribaforada, a Navarra, ocorregut el dia 21 d’aquell mes– a la partida de Grenyana, com va avançar SEGRE. De fet, aquesta troballa va ser clau perquè els Mossos d’Esquadra poguessin vincular, a posteriori, els dos casos de Navarra amb el de Lleida i iniciar la investigació conjunta amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Es van trobar restes de l’ADN al volant i la palanca de canvis, i també la motoaixada de la víctima de Ribaforada, que coincidia amb el de l’autor, que va ser acarat amb el dels seus familiars,
A aquests indicis se sumen la declaració de testimonis testificals, mesures de geolocalització i comprovació de repetidors (senyal del telèfon mòbil). Finalment, el 21 de març d’aquest any es va certificar que era l’ADN d’Allal El Mourabit i aquell mateix dia es va emetre una ordre europea de detenció que va permetre detenir el sospitós a Besiers, a França, com va avançar SEGRE. Feia almenys un parell de mesos que l’havien ubicat. El presumpte assassí, ja condemnat per gihadisme, va ingressar el 25 d’abril a la presó.