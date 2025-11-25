Un cas a l'Arnau: "Ens han citat d’aquí a tres setmanes, i la infecció podria tornar"
"Ens han citat d’aquí a tres setmanes, assumint que abans d’aquesta data la infecció podria tornar-se a produir, tal com ja ha passat dues vegades."
La meva mare ha patit dues sèpsies greus amb xoc sèptic per una pielonefritis aguda i ha hagut d’ingressar dues vegades a l’UCI en menys de dos mesos per culpa d’un catèter renal que l’Hospital Arnau de Vilanova manté col·locat, tot i que les proves ja han confirmat que la pedra que el justificava ja no hi és.
Durant aquest temps hem hagut de tornar diverses vegades a urgències per febres altes, vòmits, desorientació i sang a l’orina.
En aquest darrer ingrés, després d’estabilitzar la infecció que havia passat a la sang, en lloc de retirar el catèter per evitar que es repeteixi el mateix episodi, han optat per donar-li l’alta i dir-nos que ja l’avisaran més endavant, perquè ara mateix no tenen disponibilitat per retirar-lo.
Denuncio públicament aquesta situació perquè considero inadmissible que un dispositiu que ja no fa cap funció i que ha provocat dues situacions de risc vital continuï sense ser retirat, posant novament en perill la salut de la meva mare. És inacceptable que la manca d’organització o de recursos acabi comprometent vides humanes: la salut de les persones no pot quedar supeditada a l’espera, a la manca de disponibilitat ni a la resignació davant d’episodis ja demostrats com a greus. La meva mare necessita una solució immediata, i com ella tants altres pacients. Les vides no poden quedar en suspens, i aquesta situació no hauria de ser tolerable en cap sistema sanitari.