ANIMALS
Abandonen vuit cadells de gos en una capsa a les escombraries a Lleida, i en busquen un de perdut a Belianes
Un veí va trobar els vuit gossos dins d’una capsa de cartró a Lleida, mentre que una família demana col·laboració per localitzar la seua mascota perduda a Belianes
La protectora Lydia Argilés té acollits vuit cadells de gos que van ser localitzats dijous després de ser abandonats dins d’una capsa de cartró al costat de les escombraries a la partida Vallcalent, de Lleida. Segons va explicar l’entitat, els animals, d’uns dos mesos d’edat, van ser localitzats per un veí quan aquest va anar a tirar la brossa. Llavors, va veure els gossos que estaven en una caixa girada perquè no poguessin sortir. Els vuit es troben en bon estat i a l’espera de passar el control veterinari.
Segons va explicar Argilés, seran de mida gran, ja que creuen que són una barreja entre husky i mastí. S’iniciarà el procés d’adopció quan hagin passat les revisions veterinàries.
D’altra banda, una família demana col·laboració ciutadana per localitzar la seua gossa perduda a Belianes. Segons informen a través de les xarxes socials, i també amb un anunci publicat avui en aquest diari (pàgina 12), la Panxita es va perdre al terme de Belianes i s’ha desorientat. Porta un arnès de color roig, és de mida mitjana/petita, de color blanc, excepte les orelles i part del morro, que són de marró clar, i porta microxip. “La seua família la troba molta faltar”, resa l’anunci, en el qual sol·liciten que si algú la veu truqui al telèfon 654875810.