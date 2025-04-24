França entrega a Espanya el detingut pel crim de Vilanova de la Barca
L'home, acusat de matar un pagès de 84 anys amb unes tisores de podar al Segrià, també està relacionat amb dos homicidis més a Navarra
El supuesto autor del #homicidio cometido en la localidad de #Ribaforada #Navarra el pasado 21 de diciembre de 2023, detenido en Francia, el pasado 25 de marzo, conforme a lo ordenado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Tudela (Navarra), ha sido entregado hoy a España.— Guardia Civil (@guardiacivil) April 24, 2025
La… pic.twitter.com/GILjc5fQZf
Les autoritats franceses han entregat a Espanya Allal El Mourabit Ahmmar, detingut a Besiers (França) a finals de març, presumpte autor d'un homicidi a Vilanova de la Barca el gener de l'any passat i dos més en zones rurals de Navarra a finals del 2023.
Agents de l'Oficina SIRENE de la Divisió de Cooperació Internacional de la Policia Nacional s'han encarregat del trasllat des de la Jonquera després que el tribunal francès acceptés l'extradició sol·licitada per la justícia espanyola.
El presumpte autor va fugir a territori francès després d'assassinar un home de 84 anys amb unes tisores de podar en una finca agrícola del Segrià el 5 de gener del 2024. Els altres dos homicidis que se li atribueixen van ocórrer entre novembre i desembre del 2023 a les localitats navarreses de Tudela i Ribaforada. En tots tres casos, les víctimes eren pagesos d'edat avançada que treballaven sols en terrenys agrícoles, seguint un patró similar.
Identificació tardana i problemes judicials
La investigació ha revelat que la Policia Municipal de Besiers havia identificat el gener passat Allal El Mourabit Ahmmar, el presumpte assassí, gràcies a imatges de videovigilància. Tanmateix, no van poder detenir-lo immediatament perquè la justícia espanyola no havia emès cap ordre de detenció internacional. Segons va informar el diari Midi Libre, la jutgessa encarregada del cas va trigar més de dos mesos a dictar-la, fet que va demorar la seva captura.
Durant la seva compareixença davant el tribunal francès, l'acusat va declarar: "Em nego rotundament a entregar-me a Espanya, perquè allà no hi ha justícia" i va afegir que desconeixia qualsevol vinculació amb els fets que se li imputen. Malgrat aquestes al·legacions, les proves recollides en la investigació conjunta dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, inclouen mostres d'ADN del detingut trobades als tres escenaris dels crims.
Antecedents del sospitós
El sospitós portava més d'un any i mig fugit de la justícia espanyola. Abans dels tres homicidis que se li atribueixen, ja estava en situació irregular després d'haver-se arrencat el braçalet de control electrònic mentre es trobava en llibertat vigilada per delictes relacionats amb el terrorisme gihadista. Tot i que la seva família va denunciar la seva desaparició, no es va emetre una ordre de recerca i captura fins al 23 de novembre, coincidint amb la data del primer assassinat a Navarra.
Actualment, un jutjat de Tudela investiga els dos homicidis ocorreguts a Navarra, mentre que un jutjat de Lleida instrueix el cas de l'assassinat de Ramon Rossell, el veí de Vilanova de la Barca. Amb l'extradició ja efectuada, s'espera que el procés judicial avanci i es puguin esclarir completament els fets.