Una jutge va tardar setmanes a buscar el gihadista acusat de matar pagesos

La titular del Jutjat d’Instrucció número 3 de Vitòria va dictar una ordre recerca i captura contra Allal El Mourabit Ahmmar, el presumpte assassí d’un agricultor de Vilanova de la Barca i uns altres dos pagesos a Navarra, el mateix dia que va ocórrer el primer crim –que es va cometre el 23 de novembre del 2023– mesos després que el sospitós s’arranqués un braçalet de control telemàtic quan estava en llibertat vigilada per delictes relacionats amb el terrorisme gihadista i va fugir, segons va informar ahir El Confidencial. Val a recordar que l’ara detingut residia a Vitòria i la seua família va denunciar-ne la desaparició. Amb l’acció d’arrancar-se la polsera va incórrer en un nou delicte, el de trencament.

L’Audiència Nacional, el tribunal que el va condemnar per terrorisme va emetre una interlocutòria judicial informant els jutjats de Vitòria perquè obrissin una causa per delicte de trencament de mesures de llibertat vigilada. Era competència d’un jutjat local al ser un delicte nou i haver-se comès a la seua demarcació. En aquell moment, El Mourabit ja havia complert la seua condemna de presó.

La nova causa va recaure en el Jutjat d’Instrucció 3 de Vitòria, que el 30 d’octubre del 2023 va dictar una resolució en la qual va dir que “no existeixen motius per acordar la detenció d’Allal El Mourabit Ahammar”. En la resolució, la jutge argumentava que no podia dictar l’ordre de recerca i captura sobre una persona a la qual no estava investigant prèviament. Per això, va obrir una causa i va citar formalment l’escapat que, com era previsible, no es va presentar després d’haver-se arrancat un braçalet telemàtic.

Va ser finalment el 23 de novembre del 2023 –el mateix dia que es va cometre l’assassinat de Pedro Oyón, un pagès de 68 anys a Tudela, a Navarra– quan la jutge de Vitòria va dictar l’ordre de recerca i captura. En aquesta resolució, insistia que un jutge no pot ordenar l’arrest fins que no tingui “prou motius” per estimar que el sospitós ha participat en un delicte.

Llavors, dos mesos després de la fuga, va demanar a la Policia Nacional i l’Ertzaintza que el trobessin. També va decidir incloure les dades de l’escapat en el SIRAJ, un fitxer únic per als jutjats i les forces de seguretat.