Un assassí en sèrie d'agricultors hauria matat el pagès de Vilanova de la Barca

Un assassí en sèrie de pagesos estaria darrere del crim de l’agricultor de Vilanova de la Barca del 5 de gener passat i d’uns altres dos homes a Navarra en homicidis pràcticament calcats que es van produir al novembre i al desembre. Aquesta és la línia d’investigació que segueixen des de fa setmanes els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. No es tracta només de crims que tenen un patró similar sinó que hi ha indicis i proves que reforcen aquesta hipòtesi. La principal és que a l’agricultor de 80 anys que va ser assassinat el 21 de desembre a Ribaforada (Navarra) –inicialment es va pensar que es tractava d’una mort accidental– li van sostreure un cotxe, un Opel Astra, que la Guàrdia Urbana de Lleida va trobar el 31 de desembre a la partida de Granyena, cinc dies abans de l’últim assassinat, el de Vilanova de la Barca, a uns 20 quilòmetres. Curiosament a Ramon Rossell, el pagès de Vilanova de la Barca de 84 anys assassinat, també li van robar un Opel Astra amb el qual l’assassí va fugir a França. De fet, aquest diari ja va apuntar que els investigadors creien que l’assassí, un home jove, estava fugint quan va cometre el crim a Ponent. La investigació inicial dels tres casos es feia per separat però la multitud d’indicis i coincidències han acabat per afrontar-se com només un. Fonts solvents van apuntar que l’autor ha estat identificat i el cotxe localitzat, per la qual cosa no es descarta que es produeixi la detenció aviat.

El primer crim es va produir el 23 de novembre a Tudela, a Navarra. Pedro Oyón Villahermos, un pagès de 68 anys, va ser trobat mort en un oliverar situat als afores del poble amb nombroses ganivetades al cos. Estava jubilat i no va tornar a casa a dinar –com en el cas de Vilanova–. L’assassí s’hi va acarnissar. Menys d’un mes després, el 21 de desembre, José Luis Aguado, de 80 anys i pagès de Ribaforada (Navarra), era trobat sense vida al seu hort amb ferides compatibles amb un accident amb la motoaixada que estava fent servir. Es va pensar en una mort accidental i les ferides eren compatibles amb això. Tanmateix, va desaparèixer el vehicle amb què hauria acudit fins allà. Un Opel Astra de color roig. L’havien robat. Deu dies després, el 31 de desembre, la Guàrdia Urbana de Lleida va localitzar a la partida de Granyena a prop del canal un Opel Astra de color roig. Van inspeccionar la matrícula i van comprovar que constava com a sostret i podria estar relacionat amb un homicidi a Navarra, en un cas que investigava la Guàrdia Civil, que es queda amb la custòdia del vehicle. Cinc dies després es va cometre l’assassinat al Segrià. L’homicida va robar el cotxe a la víctima, un altre Opel Astra.