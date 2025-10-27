Hisenda vigilarà els pagaments amb targeta que superin aquesta quantitat a partir de gener de 2026
Obligarà les entitats financeres a informar sobre operacions que superin aquest llindar
A partir del pròxim 1 de gener de 2026, l’Agència Tributària reforçarà el seu control sobre els pagaments amb targeta que realitzin els ciutadans quan aquests superin els 25.000 euros anuals. Segons ha confirmat l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), les entitats bancàries tindran l’obligació de comunicar a Hisenda tots els moviments efectuats amb targetes per particulars l’import total dels quals superi l’esmentada quantitat al llarg de l’any. Aquesta iniciativa s’emmarca dins de l’estratègia del fisc per combatre l’economia submergida i millorar la supervisió d’ingressos i despeses no declarades.
La normativa actual ja obliga a comunicar els cobraments amb targeta principalment professionals i empreses quan aquests superen els 3.000 euros anuals. Tanmateix, el nou sistema de control ampliarà el seu abast significativament a partir del 2026. Tots els cobraments realitzats mitjançant targeta, tant en establiments físics com en plataformes online, així com les transaccions a través de Bizum i altres mitjans de pagament mòbils, hauran de ser notificats independentment de la seua quantia quan procedeixin d’activitats econòmiques. Per als particulars, el límit s’estableix en 25.000 euros a l’any (aproximadament 2.083 euros mensuals) sumant operacions amb qualsevol tipus de targeta, ja sigui de crèdit, dèbit, prepagament o virtual.
Les dades que les institucions financeres hauran de proporcionar inclouen la identificació del titular i possibles autoritzats, el número de la targeta, els comptes vinculats i el volum total d’abonaments i càrrecs, a més del detall de pagaments efectuats en comerços. Un canvi significatiu és que aquesta informació es transmetrà mensualment a Hisenda, en lloc d’anualment com venia sent habitual fins ara, la qual cosa permetrà un seguiment més actualitzat dels moviments financers.
Objectius de la nova mesura fiscal
El propòsit fonamental d’aquesta nova obligació és dotar l’Agència Tributària d’una visió més completa i actualitzada sobre els moviments econòmics dels contribuents. Aquesta supervisió facilitarà la detecció de possibles irregularitats fiscals mitjançant l’encreuament de dades entre els patrons de consum i les declaracions presentades. En termes pràctics, qualsevol ciutadà que superi el llindar de 25.000 euros en pagaments amb targeta durant un any natural podria ser objecte d’una revisió més detallada per part d’Hisenda.
Impacte diferenciat entre particulars i professionals
Per als autònoms i empreses, l’impacte serà considerablement major, ja que s’eliminen per complet els llindars mínims per a la comunicació d’operacions amb targeta. Això significa que qualsevol pagament, independentment del seu import, haurà de ser informat a l’Agència Tributària, augmentant així la traçabilitat de totes les transaccions comercials. En el cas dels consumidors particulars, només els qui mantinguin un nivell de despesa elevada amb targetes entrarien dins del radar fiscal. Per la seua part, les operacions en efectiu continuaran sota el règim actual, que obliga els bancs a informar d’aquelles que superin els 3.000 euros.