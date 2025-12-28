POLÍTIQUES
Campanya i ajuts per omplir les 1.500 cases buides del Pla d’Urgell
El consell del Pla d’Urgell ha engegat la campanya de sensibilització i una nova línia d’ajuts per fomentar la rehabilitació de cases antigues i buides a la comarca, on se n’han detectat més de 1.500 de desocupades, un 17% del parc residencial. L’objectiu és millorar l’estat del parc d’habitatges i augmentar el nombre d’immobles disponibles per viure, en coordinació amb la borsa comarcal de lloguer ja existent. Sota el lema Les cases són per viure-hi, la campanya apel·la a la responsabilitat dels titulars de mantenir els seus immobles en bon estat i facilitar-ne l’ocupació. La iniciativa busca, a més, posar el focus en les conseqüències socials de mantenir habitatges buits en un context d’elevada demanda de lloguer al Pla.
L’acció s’articula a través d’un espot que es difondrà en xarxes socials i mitjans digitals, en què s’il·lustren “els assumptes pendents” de les cases buides, com goteres o bústies plenes. L’anunci recorre a l’humor i utilitza el símil dels fantasmes per representar aquests problemes, amb intenció d’interpel·lar de manera propera els propietaris.
En paral·lel, el consell obrirà una convocatòria d’ajuts per finançar informes tècnics de rehabilitació en habitatges buits de la comarca.
Aquest finançament procedeix de la Diputació, en el marc del pla econòmic per a polítiques d’habitatge 2024-2027.