IMMOBLES
El vell hotel Ilerda quedarà buit al cap de més de deu anys
El gran basar de la planta baixa haurà de tancar pròximament. El nou propietari del local no els renova el contracte
L’edifici que va allotjar fins al 2012 l’històric hotel Ilerda, als peus de l’Ll-11, quedarà buit arran el pròxim tancament del gran basar China Center, que va ser inaugurat el 2014 a la planta baixa. Els titulars es veuran forçats a tancar-lo durant les properes setmanes, deixant l’immoble buit després de més d’una dècada, perquè el local de la botiga ha canviat de mans recentment i el nou amo no els ha renovat el contracte de lloguer. Així ho van afirmar a aquest diari fonts del negoci, que van assenyalar que el propietari els va explicar que té un projecte per continuar donant ús a l’espai, malgrat que desconeixen quin.
El basar fa diverses setmanes que es troba en liquidació, amb descomptes de fins al 50%. Encara que moltes de les prestatgeries ja són buides, els titulars tenen marge per continuar obrint durant les primeres setmanes del 2026. Van explicar que “ens ha anat bé, hauríem seguit més temps i és una pena haver de tancar”, però no es traslladaran a cap altra zona de la ciutat perquè consideren que ja hi ha massa basars a Lleida.
D’altra banda, els propietaris de la botiga van lamentar els robatoris recurrents que han tingut lloc a l’edifici, que es troba en un estat pràcticament ruïnós i amb les finestres arrancades des de fa més de mig any. “Sona l’alarma quan algú es cola a la zona de l’antic hotel, però no ve la policia ni ningú”, van explicar. “També han entrat a la botiga en alguna ocasió, i s’han arribat a connectar a l’aigua i a la llum”, van afegir.
L’ajuntament ha multat diverses vegades el titular de l’antic hotel, Divarian Propiedad (vinculat al fons Cerberus), per no executar obres de conservació que va requerir a l’edifici, que té aluminosi. Els amos del basar van indicar que el local de la botiga no és del mateix propietari.