SUCCESSOS
Una família de Miralcamp salva la vida al sortir corrents de casa abans d’enfonsar-se
Els pares van ser alertats de matinada per la seua filla menor, que va sentir sorolls a les parets i a la teulada. Es van registrar dos ensorraments més en edificis deshabitats, probablement per la pluja
L’avís d’una menor als seus pares sobre els sorolls que sentia a les parets de la casa els va poder salvar la vida abans d’enfonsar-se la teulada de l’habitatge en què vivien, al carrer Anselm Clavé de Miralcamp. Eren poc més de les dos de la matinada quan la jove va alertar els seus pares, que dormien, que alguna cosa no anava bé i van aconseguir sortir corrents de l’immoble. Just un minut després la casa va col·lapsar. També es van esfondrar dos immobles contigus deshabitats.
Fins al lloc es van desplaçar efectius dels Bombers i Mossos d’Esquadra i equips d’emergència, que després de comprovar que no hi havia víctimes, van acordonar la zona i van confinar veïns de les cases properes com a mesura de prevenció. Al voltant de les quatre de la matinada els Bombers van donar per acabada l’actuació.
L’ensorrament d’un dels magatzems contigus, molt probablement per l’acumulació d’aigua de les últimes pluges, hauria provocat que la resta d’habitatges anessin cedint com si fossin “cartes”. “L’alerta de la jove els va salvar la vida”, va explicar l’alcalde, Melcior Claramunt.
Després de fer les primeres inspeccions sobre l’estabilitat de les estructures dels edificis, els tècnics municipals i del consell del Pla d’Urgell van poder constatar que els immobles presentaven un risc elevat de ruïna. “Al matí s’ha vist millor i ens han dit que és una ruïna imminent”, va assenyalar Claramunt, que va afegir que es dictarà una ordre de demolició de les construccions per evitar perills.
El consistori va contactar amb els titulars de dos immobles i, segons va explicar el primer edil, seran els que hauran de decidir la fórmula per gestionar una demolició urgent. Mentrestant, el tram queda acordonat i amb el pas restringit.
Allotjats en cases de familiars
La família afectada va ser acollida per familiars propers en cases de la mateixa localitat i els serveis socials del consell comarcal estan buscant una alternativa habitacional per als propers dies. Així ho va explicar l’alcalde, Melcior Claramunt. La família va perdre tots els estris a l’haver de sortir corrents.