Atropellades mare i filla en un pas de vianants a Lleida
Han estat traslladades pel SEM a l'hospital Arnau de Vilanova amb ferides de gravetat menor
Una mare i la seua filla han resultat ferides de gravetat menor aquest dilluns al matí en ser atropellades per un turisme en un pas de vianants sense semàfor del carrer Joc de la Bola de Lleida. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha activat tres ambulàncies, ha traslladat les ferides a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
L'atropellament s'ha produït quan faltaven cinc minuts per a les nou del matí.
Diversos ferits en accidents de trànsit al Pont i Guissona
D'altra banda, un accident registrat cap a les 16.42 hores a l’L-313 a Guissona va implicar dos vehicles que van xocar de cara. Es va saldar amb diversos ferits que van ser traslladats pel SEM a l’Arnau de Vilanova. També es va registrar una sortida de via a l’N-260 al Pont de Suert amb un ferit lleu i un xoc entre un vehicle i una moto a Artesa de Lleida sense ferits.
També es va produir una sortida de via a l’A-22 a Lleida sense ferits. Segons Trànsit, 13 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes des de començament d’any, 9 menys que l’any passat en aquestes mateixes dates. A Lleida, han estat dos les víctimes mortals, ambdós a la Noguera.