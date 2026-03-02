Josep Maria Llop, arquitecte i urbanista, sobre la nova estació d'autobusos de Lleida: «Urbanísticament és una opció molt encertada»
Excoordinador d’Urbanisme de la Paeria i referent en aquesta matèria, opina sobre la terminal que “urbanísticament és una opció molt encertada de cara a la intermodalitat, qüestió bàsica que pot ajudar a organitzar el transport públic de l’ATM i ajustar els horaris amb Rodalies a l’estar juntes les estacions. A nivell arquitectònic, diu que “la integració de l’estació en un edifici catalogat com el dels Docs és difícil”, però és caut a l’espera de veure com ha quedat per dins. Sobre la mobilitat, creu que “serà necessari reurbanitzar Príncep de Viana per permetre desencotxar al costat de la plaça de l’estació o que els busos puguin fer alguns girs”.
Remarca que l’accés a les estacions intermodals “ha de ser lineal”, és a dir, per Príncep de Viana, i no frontal per Ferran. “El lineal és el model que funciona a Alemanya, i els francesos tenen una expressió molt encertada per definir el que passa amb el frontal, que és plaça ratera”, afegeix. A més, destaca que el POUM vigent ja va preveure espai per a possibles canvis.