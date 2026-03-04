Tres germans projecten un centre residencial en un antic balneari en desús a Lles de Cerdanya: "volem recuperar el valor de l’emplaçament, únic al Pirineu"
Ultimen els tràmits urbanístics a Lles i busquen microinversors
L’antic hotel balneari de Sanillés, al municipi de Lles de Cerdanya i en desús des de fa més de 60 anys, quedarà transformat en un espai vinculat a la cura, el repòs, la teràpia i la formació, amb usos residencials, que pretén impulsar “l’envelliment actiu en un model de vida comunitària i saludable autosostenible”. És el projecte que impulsen els propietaris de l’espai, Karina, Frank i Pablo Lamprill, tres germans d’origen anglès i argentí que han heretat l’espai, que els seus pares van comprar l’any 1994.
Frank, un dels impulsors, destacava les propietats de les aigües termals de l’espai, amb una gran diversitat de minerals que va fer que el balneari es convertís, en els seus inicis, en un dels principals racons d’estiueig del Pirineu català. Si bé l’espai fa dècades que està en desús, l’equipament sí que manté obert els jardins i l’espai de la piscina, d’aigua sulfurosa, perquè els veïns puguin fer-ne ús.
“Volem recuperar les instal·lacions amb usos que rescatin l’esperit de balneari de l’antic edifici així com el valor de l’emplaçament, únic al Pirineu”, assegurava Karina, una dels tres propietaris. Batejat com “campus residencial, hoteler i centre de conferències vinculat a la salut i al model de vida sostenible del Pirineu”, el projecte contempla destinar l’edifici principal, aixecat l’any 1876, a un model de cohabitatge en cessió d’ús, amb microinversors, destinat al col·lectiu de “persones sèniors que persegueixen un envelliment actiu i amb vocació d’espai de vida definitiu i que, en aquest sentit, pugui incorporar els serveis necessaris per a les cures”. La capacitat màxima seria de 28 unitats de cohabitatge. “Sanillés és un espai per desconnectar de la velocitat de la vida que vivim tots”, va afegir Frank.
Tres fases
Les edificacions actuals presenten un important estat de deteriorament. Frank adverteix que farà falta una inversió important per fer front a tota la rehabilitació. Una primera fase contempla adequar l’edifici principal del balneari, amb una inversió calculada en 3,2 milions d’euros. Posteriorment s’adequaria l’edifici de serveis situat més a prop, al qual se li donaran usos complementaris als usos globals del recinte, relacionats amb les aigües termals, un espai de restauració, i un lloc de formacions. Una última fase del projecte contempla també construir noves edificacions, integrades a l’entorn, que es puguin destinar a usos hotelers i de spa.
Fonts termals
Quan es va aixecar l’edifici, l’any 1876, la finca disposava de cinc fonts termals de les quals emanava aigua amb diferents tipus de components minerals. L’any 1946 la família Pascual va adquirir l’edifici per reformar-lo i ampliar-lo i el va convertir en un hotel, fins a l’any 1993, quan l’edifici va passar a mans de l’Institut Terapèutic Internacional de Catalunya, encara que la necessitat d’una intervenció integral va fer que no tornés a tenir activitat.
L’any següent el comprarien els Lamprill. L’equipament està situat a peu de la carretera LV-4036, que uneix els nuclis de Martinet i Travesseres. L’alcaldessa, Esther Castilla, va valorar el projecte “com una iniciativa moderna, enriquidora i amb visió de futur”.