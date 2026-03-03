INFRAESTRUCTURES
Operació d’urgència a l’A-2
Arranquen les obres de reparació de sis quilòmetres després del col·lapse de l’autovia a la Segarra. La reforma integral s’iniciarà entre finals d’abril i maig
Disset dies després del col·lapse de l’autovia A-2 entre Cervera i la Panadella, ahir van començar les obres d’emergència per rehabilitar el ferm en sis quilòmetres, tres per sentit, entre els punts quilomètrics 522,2 i 530,7. Els treballs van arrancar al carril dret des del límit provincial en sentit Lleida amb el fresatge de l’asfalt deteriorat i la seua substitució per material nou. En les properes setmanes està previst intervenir també entre Cervera i Ribera d’Ondara, en direcció Barcelona.
El passat 13 de febrer, el greu deteriorament del paviment va provocar punxades i ruptura de llunes en més d’una trentena de vehicles, la qual cosa va obligar a limitar la circulació al carril central i a l’esquerre, mentre que el dret es va reparar de forma provisional amb pedaços. La situació va portar veïns i alcaldes de la zona a exigir una intervenció immediata per corregir els efectes dels nombrosos clots.
El ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible invertirà 3,99 milions d’euros (IVA inclòs) en aquestes obres a l’A-2 i en actuacions similars de rehabilitació urgent del ferm a l’N-260, entre Bellver de Cerdanya i la Seu d’Urgell (vegeu la pàgina 18), i a l’LL-11, en l’accés a Lleida des de l’autovia.
El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, va destacar el contracte d’emergència com “el camí més ràpid” per solucionar la problemàtica sense haver d’esperar al projecte de renovació integral del tram, que no començarà fins a finals d’abril o principis de maig i que també inclourà els enllaços de Vergós, Sant Pere dels Arquells i Sant Antolí. Fins al moment, hi ha una proposta d’adjudicació a la unió temporal d’empreses (UTE) integrada per Sorigué, Arnó i Romero, que va presentar una oferta de 12,3 milions d’euros, inferior als 13,28 milions del pressupost de licitació.
Per aquest tram de l’A-2 circulen diàriament més de 30.000 vehicles, dels quals prop d’un 28% són camions. La rehabilitació completarà les obres executades entre 2020 i 2024 en tres trams més de l’A-2 a Lleida que sumen 41 quilòmetres i prop de 31 milions d’inversió.