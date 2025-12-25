SANITAT
El brot de grip aviària detectat a Lleida, en una granja de Bellpuig, "top, moderna i amb totes les mesures"
Agricultura activa el sacrifici dels animals de l’explotació afectada i estableix restriccions en un radi de 10 quilòmetres. Salut Pública insisteix que el consum de carn d’aviram i ous és segur
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar aquest dimecres la detecció d’un cas positiu de grip aviària en una granja de les comarques de Lleida, encara pendent de confirmació oficial pel ministeri d’Agricultura, encara que els serveis tècnics de la Generalitat ho donen per segur. Fonts del sector van localitzar aquest focus a Bellpuig.
El sector de l’aviram pronostica un repunt de l’escalada de preus arran del focus de grip aviària a Ponent
Consum de carn d’aviram i ous: totalment segur
Risc molt baix per a la salut pública
Com a primera mesura, s’ha establert una immobilització de totes les granges avícoles situades en un radi de 10 quilòmetres al voltant del focus detectat. A la zona més pròxima, entre els 0 i els 3 quilòmetres, es desplegarà vigilància reforçada amb proves i controls veterinaris i entre els 3 i 10 km s’aplicaran restriccions de menor intensitat.
Ordeig va confirmar que no existeix cap altra granja al radi crític d’1 quilòmetre, la qual cosa facilitarà la contenció del brot. A més, va assenyalar que ja s’han activat els protocols de sacrifici de tots els animals de l’explotació afectada perquè comenci aviat som sigui possible.
El secretari de Salut Pública del departament de Salut, Esteve Fernández Muñoz, va subratllar per la seua part que es tracta d’una malaltia zoonótica, però amb un risc “extremament baix” de transmissió a humans. Per si de cas, s’ha iniciat la identificació dels treballadors de la granja afectada per activar un protocol de vigilància passiva de símptomes respiratoris.
Tant el conseller com Salut van traslladar un missatge de tranquil·litat als consumidors, assegurant que “el consum de carn d’aviram i ous és absolutament segur”. Ordeig va dir a més que, si no es detecten nous contagis i els operatius de sacrifici i desinfecció s’executen correctament, les restriccions podrien aixecar-se d’aquí a 30 dies, la qual cosa permetria també recuperar la normalitat en els moviments del sector, inclosa l’exportació.
Una explotació moderna i amb totes les mesures de bioseguretat
La granja afectada per la grip aviària a Bellpuig és moderna, amb totes les mesures de seguretat i es troba entre les top de la província. Amb aquestes paraules definien dimecres fonts del sector l’explotació on s’ha detectat el cas de grip aviària. Per tot això, no s’explica la via d’entrada de la grip perquè, entre altres mesures de bioseguretat, té ben determinades les anomenades zones netes i no de l’explotació.
La demarcació de Lleida va registrar l’últim cas de grip aviària en una granja el 2023 en una explotació de galls dindis i guatlles que va provocar el sacrifici de 87.000 animals a Arbeca. Aquest focus va obligar a immobilitzar un total de 74 explotacions de diferents tipus d’aus dins del programa per evitar que el virus pogués escampar-se a la zona.