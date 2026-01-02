Alerta per possibles nevades a Lleida per la borrasca Francis: pot caure neu per sobre dels 200 metres
El Meteocat i l'AEMET preveuen temperatures mínimes extremes i neu a cotes baixes a les comarques del pla i la depressió central
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat un avís de perill per nevades a causa de l'arribada de la borrasca Francis. Aquesta alerta, que s'iniciarà el diumenge 4 de gener a la tarda, preveu la possibilitat de neu en cotes superiors als 200 metres en diverses comarques de Lleida, com són el Segrià, la Noguera, les Garrigues i el Pla d'Urgell. La previsió s'estén a la depressió central i al terç sud de Catalunya.
Segons les dades del Meteocat, el dilluns 5 de gener la precipitació podria ser més generalitzada, afectant un major nombre de localitats catalanes.
L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) també ha confirmat que la borrasca Francis provocarà un episodi de pluges i nevades a gran part de l'Estat espanyol durant els propers dies. El seu portaveu, Rubén del Campo, ha assenyalat que hi ha "molta incertesa de on es produiran i en quines zones seran les més copioses", tot i que s'espera neu a cotes baixes del nord peninsular el dissabte 3 de gener a la nit i en àrees del nord i centre el diumenge.
⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per neu ⚠— Meteocat (@meteocat) January 2, 2026
🗓 A partir de diumenge a les 19:00 h
➡ Possibilitat de gruix: > 0 cm a cotes > 200 m
🟡 Grau de perill màxim: 1/6
*Hora local (h) = TU+1 pic.twitter.com/DITkFEdevl
Més enllà de les nevades, el dimarts 6 de gener, Dia de Reis, s'espera un cel assolellat, però amb una caiguda dràstica de les temperatures mínimes. Al pla de Lleida, per exemple, els termòmetres podrien registrar valors de fins a sis graus negatius.
Aquest episodi de nevades a cotes baixes pot ser significatiu, ja que afectaria zones densament poblades i importants vies de comunicació. Per això, recomanen consultar la predicció del temps i l'estat de les carreteres abans d'emprendre un viatge, especialment els dies 4, 5 i 6 de gener.