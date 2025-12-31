FRAU
Detingut l’amo de l’agència de viatges de Lleida acusat d’estafar set parelles: “Tornaré els diners”
Es va presentar a la comissaria de Mollerussa i va quedar lliure amb l’obligació de comparèixer davant del jutge. Altres lleidatans asseguren que es va quedar amb els diners que van pagar per un viatge a Egipte al setembre
Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir al matí E.P., el responsable de l’agència de viatges Ilertravel de Lleida, després que set parelles de Torregrossa el denunciessin dissabte passat per la suposada estafa de 21.000 euros per un creuer per la Mediterrània que havien de fer aquesta mateixa setmana, com va avançar SEGRE ahir.
E.P. es va presentar a la comissaria de la policia catalana a Mollerussa, on va ser arrestat encara que poc després va quedar en llibertat amb càrrecs amb l’obligació de presentar-se davant del jutjat quan sigui requerit, segons va informar un portaveu dels Mossos, que va afegir que s’està investigant el cas. Se sospita que hi pot haver més persones afectades en casos similars.
Per la seua part, E.P. va contactar ahir amb aquest diari –dilluns no va atendre les trucades– i va afirmar que “tot s’ha degut a un problema tècnic de tresoreria, no he desaparegut i estic donant resposta als clients per tornar els diners”.
De fet, el presumpte frau podria ser més ampli. Diversos lleidatans es van posar ahir en contacte amb aquest diari per explicar que els va ocórrer una cosa similar el setembre passat amb un viatge a Egipte el vol del qual va partir de l’aeroport d’Alguaire (vegeu el desglossament inferior). Una d’elles és Carme Regueiro, de Térmens, que afirma que ella i la seua parella “ens vam quedar sense viatge i sense més de 4.000 euros que li vam pagar i que encara no ens ha tornat”.
Regueiro va fer una reclamació davant de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), on Ilertravel li va respondre el 8 d’octubre: “Reconeixem la reclamació i es realitzarà el pagament abans de 7 dies.” “Però no ens han pagat res”, va afegir aquesta veïna de Térmens, que té previst denunciar el cas davant dels Mossos.
Pel que sembla, prop de 20 persones van contractar l’oferta amb Ilertravel –d’altres ho van fer amb altres agències i van poder viatjar– i es van quedar sense fer-ho.
A alguns d’ells E.P. els hauria tornat els imports, en la seua totalitat o parcialment. Un d’ells és Josep Maria Daniel Pibrall, que assegura que “encara em deu uns 800 euros. L’hi he hagut de reclamar en diverses ocasions. Em va retornar 2.100 i 1.200 euros en sengles transferències. Té una manera d’actuar que no és la correcta perquè ens ha enganyat i això té un nom”.
En transcendir el cas, persones que han contractat viatges per a aquests propers dies amb aquesta agència també temen que acabin sent víctimes d’una estafa. “Podran viatjar”, va dir ahir E.P. Així mateix, diverses entitats lleidatanes també van explicar que han tingut problemes econòmics amb E.P. referents a impagaments per convenis i patrocinis.
“Tornaré els diners. He tingut problemes de tresoreria”
“No he desaparegut. Hem tancat aquests dies per vacances i he tingut un problema tècnic de tresoreria”, va comentar ahir E.P. Sobre la denúncia de les parelles de Torregrossa, va afirmar que “hi va haver un problema amb un segon pagament del viatge i no va poder tirar endavant. Ja els vaig dir abans de Nadal que en dies els tornaria els diners (21.000 euros). M’ha sorprès la denúncia”.
L’investigat va explicar que “estic donant resposta als clients i tornant-los els diners de la manera que puc”. També va assegurar que “s’ha produït una baixada de les vendes i aquest problema tècnic de tresoreria”. Al seu torn, va comentar que “els viatges contractats s’efectuaran”.
Afectats en el primer vol de passatgers des d’Alguaire a Àfrica
Una vintena de persones no van poder fer el setembre passat un viatge a Egipte que havien contractat amb Ilertravel en el que va ser el primer vol de passatgers des de l’aeroport d’Alguaire fins al continent africà. Sí que ho van fer els que el van contractar amb altres companyies.
El vol va sortir el 27 de setembre i un total de 89 persones van embarcar en un avió que va iniciar el seu trajecte a Madrid i va fer escala a les pistes lleidatanes a les 16.30 hores per dirigir-se des d’allà afins Luxor i el Caire, a Egipte. Uns setanta viatgers havien embarcat ja a la capital estatal. L’avió va sortir d’Alguaire amb una hora de retard i els passatgers van arribar a Egipte sense incidències.