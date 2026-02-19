Un treballador de la construcció mor després de quedar atrapat en una màquina a Ballobar
A la víctima, que va ser traslladada a l’Arnau en estat crític, li quedava un mes per jubilar-se
Un treballador de la construcció va morir ahir dimecres en una obra a Ballobar (Baix Cinca) després de quedar atrapat a la màquina telescòpica amb què estava movent material.
Segons van confirmar fonts del Govern d’Aragó, l’accident es va produir entorn de les tres de la tarda en una explotació ramadera anomenada Granja Ballobar, en la qual l’empresa per a la qual treballava estava executant com a subcontracta d’una altra treballs de maçoneria.
La víctima, a qui li quedava únicament un mes per arribar a la jubilació, va quedar atrapat entre el braç hidràulic i el material que anava a moure.
Va ser localitzat per un company que va donar l’alerta, la qual cosa va permetre traslladar la víctima en estat crític a l’hospital Arnau de Vilanova, on va acabar morint poc després.
La Inspecció de Treball, la Guàrdia Civil i el Tribunal d’Instància de Fraga estan investigant els fets.