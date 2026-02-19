FORMACIÓ
Una autoescola lleidatana, de nou la primera de Catalunya en percentatge d’aprovats: “cada aprovat és un èxit compartit”
Autoescola Juneda és la 18 a nivell estatal. El 77% dels matriculats van aconseguir el carnet
L’Autoescola Juneda by Àngel Capell ha estat reconeguda una altra vegada, per segon any seguit, com la primera de Catalunya amb més percentatge d’aprovats i la divuitena d’Espanya del 2025, segons les dades estadístiques que recull des del 2015 la Direcció General de Trànsit (DGT). La pàgina web comparadora autoescuelas.net, basant-se en aquestes dades de la DGT sobre unes 6.000 autoescoles de tot l’Estat, situa la de Juneda al lloc número divuit a nivell estatal amb un percentatge del 77,42% d’aprovats en la prova de conducció i circulació. El rànquing l’encapçala l’Autoescola 2010 de Castelló amb un 90,74%.
Els responsables de l’autoescola, Àngel Capell i Keren Quirós, als quals recentment s’ha incorporat Àngel Capell júnior, van expressar la seua “satisfacció per aquest reconeixement, perquè considerem que cada aprovat és un èxit compartit i estem molt orgullosos dels nostres alumnes i de l’equip que ho fa possible”.
Per a Capell i Quirós, “els alumnes no només reben una formació teòrica sòlida, sinó que també gaudeixen d’una experiència pràctica que els prepara per afrontar els reptes de la carretera amb confiança”. “El fet de ser una autoescola familiar ajuda al contacte directe entre alumne i professor”, afirma Capell. Alhora, considera que “és un reconeixement als anys de feina, esforç i dedicació que portem” i explica que “l’objectiu al portar a terme les pràctiques amb l’alumne és que en tregui el màxim rendiment”.
Les claus
Percentatge d’aprovats. L’autoescola va arribar a un 77,42 per cent d’aprovats l’any passat.