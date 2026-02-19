SEGRE

Crisi de govern a Balaguer: Treballem passa a l'oposició i el PSC governarà en solitari

PSC y Treballem governaven junts des de juny del 2023 amb 9 dels 17 regidors

Guifré Ricart i Lorena González quan van signar el pacte, el juny de 2023

La paera en cap de Balaguer, Lorena González, ha hagut de remodelar la distribució de tasques del govern local després que els tres regidors de Treballem per Balaguer hagin decidit passar a l'oposició. 

PSC y Treballem governaven junts des de juny del 2023 amb 9 dels 17 regidors. Guifré Ricart, portaveu de la formació sortint (que se situa a l'òrbita de Pacte Local), ha explicat que van comunicar la decisió a l'alcaldessa la setmana passada, un pas que "portàvem mesos debatent dins el grup i intentant reconduir. 

Fa dos anys que treballem per què hi hagi canvis en matèria de seguretat, neteja i via pública y no avança", ha assenyalat. Ricart duia les carteres d'Urbanisme, Empresa, Comerç i Entorn Natural. Les altres regidories que passen al PSC, que queda ara amb una minoria de 6 regidors, son Esports, Afers Socials, Turisme y Cultura.

González ha avançat aquest dijous que les carteres es repartiran entre els regidors socialistes Sandra Madueño, Borja Vega, Jesús Cienfuegos i la mateixa paera en cap.

