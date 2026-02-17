INFRAESTRUCTURES
Reparació d’urgència a l’A-2 a Cervera mentre col·lapsa una altra carretera al Pirineu
Actuació en els 3 km més danyats de l’autovia després de la primera intervenció provisional el cap de setmana. Al Jussà es dona pas alternatiu i l’alcalde demana “celeritat” a les obres de l’LV-9124
L’autovia A-2 va seguir ahir parcialment tallada entre Cervera i Ribera d’Ondara, amb un dels dos carrils tancat per sentit, a causa de les obres d’apedaçat que es van fer el cap de setmana després que divendres diversos vehicles es veiessin afectats per grans clots per les pluges i el mal estat de la via.
El subdelegat del Govern central, José Crespín, va explicar que “els operaris van actuar (diumenge) tapant els sots més greus i els carrils continuaran tancats uns dies més per comprovar com respon l’asfalt”. Va assenyalar que, malgrat que la reforma integral del tram ha de començar a finals de març, “els fets de divendres obliguen a una actuació d’emergència immediata” en els tres quilòmetres més deteriorats. “Tindrà un cost estimat de tres milions d’euros”.
L’alcalde de Cervera, Jan Pomés, va explicar que “després de la intervenció provisional, el nou paviment necessitava un període d’assecatge i poliment abans de reobrir completament els carrils”. Pomés va atribuir els incidents de divendres –que van afectar una vintena de vehicles, una dotzena dels quals amb punxades i altres amb desperfectes als baixos o als vidres– a tres factors: la falta de manteniment; pluges i dos nevades, i la presència de fragments metàl·lics a la calçada, d’origen desconegut.
El projecte global per millorar l’últim tram de l’A-2 entre Cervera i el límit amb la província de Barcelona, amb un cost de 13,28 milions, permetrà renovar 8 km i posarà fi a dos dècades sense obres en un tram amb milers de vehicles i camions diaris. El president del consell de la Segarra, Ramon Augé, va anunciar que el Consell d’Alcaldies aprovarà aquesta setmana una declaració conjunta per reclamar l’execució definitiva del projecte. Així mateix, la senadora Sara Bailac (ERC) va explicar que “les representants d’ERC al Senat i el Parlament ens hem coordinat per registrar preguntes escrites als governs espanyol i català sobre l’incident de divendres a l’A-2”.
Mentrestant, l’acumulació d’aigua continua causant estralls a les carreteres del Pirineu. La d’accés a Sant Esteve de la Sarga, l’LV-9124, ha col·lapsat aquest cap de setmana a causa de dos despreniments de roques que han deixat el municipi pràcticament incomunicat. A la zona de Mont-rebei, a l’accés des de l’N-230, terra, pedres i roques van caure sobre la calçada del tram municipal de via, que va quedar tallada al trànsit, i per la C-13, a la carretera LV-9124, part del ferm es va enfonsar i la carretera va quedar descalçada pel moviment.
Tècnics de la Diputació, titular de la carretera, treballen per desplaçar la carretera cap a la muntanya i habilitar-hi un pas estable, a més de consolidar el terreny. En aquest punt es dona pas alternatiu i és l’únic accés obert per arribar al municipi.
L’alcalde, Jordi Navarra, va avançar que aquests dos despreniments es van produir en “punts perillosos” del traçat, segons es desprèn del primer informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), després d’una inspecció dissabte. Va reclamar celeritat per licitar de manera “urgent” la nova carretera entre Castell de Mur i Sant Esteve. “L’ajuntament no pot assumir ni les obres, ni el manteniment ni la responsabilitat d’aquesta via”.
El consistori ha sol·licitat ajuts a diverses administracions per actuar en el tram municipal de la via. Des de la corporació van confirmar que s’estan preparant els projectes per licitar els treballs i començar les obres l’octubre del 2026. Es preveu eixamplar i adequar el tram més deficient.
La inestabilitat geològica de la zona, especialment en els primers quilòmetres fins a Moror, ja va obligar a descartar tres projectes. Aquest tram ha patit diversos lliscaments, uns dels quals va causar la mort de dos persones el 2018. L’últim incident greu va ser el 2020, quan grans roques van tallar la via durant mesos i van obligar a construir una variant provisional.
El telèfon d’emergències 112 ha rebut des del cap de setmana 63 trucades pel vent a les comarques lleidatanes. Ahir els Bombers van rebre avisos per la caiguda d’arbres al passeig de Ronda de Lleida ciutat, o a Cervià de les Garrigues. També per la caiguda de part d’una cornisa al carrer Vallcalent de Lleida i als Alamús per unes planxes inestables d’un edifici. Hi va haver serveis per vent a Mollerussa, Bellpuig, Balaguer i Almatret. El Meteocat preveu que avui Catalunya deixi enrere els temporals de vent. En paral·lel, ahir a la tarda Bombers de la Generalitat van auxiliar sis persones atrapades per la neu a l’interior del seu vehicle a Alòs d’Isil. Es van activar dos dotacions a les 17.24 hores i a l’interior del cotxe es trobaven dos adults, dos menors i un nadó.