SUCCESSOS
Roben en almenys sis cases del poble de Foradada mentre els veïns celebraven fora el Carnaval
La nit de dissabte a diumenge i els lladres van sostreure objectes de valor com joies i diners en efectiu
Almenys sis habitatges de Foradada, a la Noguera, van ser assaltats la nit de dissabte a diumenge per lladres que van sostreure objectes de valor com joies i diners en efectiu. Els fets van ocórrer a la localitat de Montsonís i el nucli de Foradada quan els veïns havien marxat a celebrar el Carnaval a Artesa de Segre. “Estem pendents de confirmar si hi ha més cases afectades, ja que al nostre municipi hi ha diverses segones residències i, fins que no arribin els propietaris, no podrem confirmar més robatoris”, va explicar ahir l’alcaldessa de Foradada, Maricel Segú, a SEGRE.
El consistori té previst reunir-se avui amb els Mossos d’Esquadra per estudiar possibles mesures de seguretat, com per exemple “instal·lar càmeres de seguretat a les entrades al municipi, una cosa que ja ens havíem plantejat en el passat, malgrat que aquesta vegada serà de veritat”, va indicar Segú.
“Creiem que els lladres tenien molt ben estudiada tant la zona com les cases en les quals van entrar. Ens sorprèn que sabessin amb tanta certesa en quins habitatges no trobarien veïns”, va afirmar en aquest sentit l’alcaldessa. “Estem molt preocupats, sentim impotència i inseguretat davant d’aquests fets”, va lamentar.
Alguns dels veïns afectats, que es van trobar les seues cases potes enlaire a l’arribar de la festa, ja han presentat denúncies a la comissaria de Mossos de Balaguer.
Segons va confirmar Segú, els agents van buscar possibles empremtes als habitatges. Des del consistori asseguren que estan oberts a rebre qualsevol informació de veïns que hagin pogut identificar algun acte sospitós i van instar a estar alerta.