MOBILITAT
Un maquinista es nega a circular per la línia RL4 entre Calaf i Cervera al detectar filtracions d'aigua en un túnel
Segons sindicats ferroviaris, al negar-se un maquinista a circular per aquest punt. Transport alternatiu per carretera per als viatgers en aquest trajecte
La línia de tren RL4 va viure ahir un nou contratemps, després de la reobertura dissabte de tot el servei entre Cervera i Manresa, que per cert no va estar exempta d’incidències. I és que els passatgers van haver de fer ahir el tram entre Cervera i Calaf amb autobús, segons Renfe a causa que en aquest punt es van haver de fer marxes exploratòries.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va afirmar que es va tancar aquest tram al detectar un maquinista alguna mena d’incidència, tal com s’havia acordat fer amb els sindicats ferroviaris, i que notificaran quan es podrà recuperar el servei.
Segons fonts sindicals, el tram entre Cervera i Calaf va quedar temporalment fora de servei al comunicar un maquinista la seua negativa a circular-hi quan va comprovar, partint d’un vídeo, l’existència de filtracions en un dels túnels. D’aquesta manera, els trens d’aquesta línia van quedar aturats a l’arribar a Cervera i a Calaf i la companyia ferroviària va establir transport alternatiu per carretera per a aquest trajecte, en els dos sentits.
Des de Calaf sí que es va mantenir el servei de tren fins a Manresa, des d’on els viatgers han d’agafar posteriorment una llançadora amb parades intermèdies fins a Terrassa Estació del Nord. Des de Manresa, els usuaris també poden optar pel servei complementari per carretera.
Sistema pactat
Paneque va remarcar que “el sistema que vam pactar amb els sindicats després de l’incident de Gelida indica que si en algun punt, per part dels maquinistes, es detecta alguna incidència es procedeix a la revisió amb un doble criteri de seguretat: primer de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), que certifica l’operativitat, i segon de Renfe, perquè realment sigui compatible l’ús comercial”.
Paneque va indicar que els plans alternatius de transport es mantindran en tots els punts fins que el sistema estigui “estabilitzat de manera sostenible en el temps”, per poder garantir la mobilitat de les persones. Va recordar que encara hi ha 71 punts amb limitacions de velocitat i va insistir que treballen per resoldre’n la meitat abans de final de mes i la resta, al març.