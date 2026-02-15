TEMPORAL
Apedacen l’autovia A-2 entre Cervera i la Panadella entre la indignació d’alcaldes de la Segarra després del caos de divendres
Tallen fins demà el carril dret que divendres va provocar punxades, ruptura de llunes i col·lisions entre vehicles. Els ajuntaments condemnen el poc manteniment en un tram amb molt trànsit
El vent i pluja d’aquesta setmana han tornat a evidenciar les deficiències de la calçada de l’autovia A-2 entre Cervera i la Panadella. Els danys més greus es van donar divendres a la tarda, amb múltples punxades, vidres esquerdats per l’asfalt desprès i fins i tot col·lisions entre diversos vehicles en una frenada en cadena.
El mal estat de la calçada va obligar a tallar des d’ahir el carril dret en els dos sentits al tram entre la capital de la Segarra i la sortida de Sant Antolí, a Ribera d’Ondara. El subdelegat del Govern central, José Crespín, va explicar que la circulació no era segura i va anunciar que demà dilluns començaran treballs d’urgència per reparar els desperfectes. S’ha d’esperar “que l’asfalt estigui completament sec”, va apuntar.
Per la seua part, l’alcalde de Cervera, Jan Pomés, va lamentar els danys als vehicles i va assenyalar que hi va haver una barreja “entre el mal estat del paviment i alguns ferros que hi havia a la via”.
Per la seua part, alcalde de Ribera d’Ondara, Francesc Sabanés, va afirmar que “això d’aquests últims dies només ha estat un agreujant d’una cosa a què ja estem acostumats”. El primer edil de Sant Guim de Freixenet, Francesc Lluch, es va trobar enmig de les retencions de divendres amb “una dotzena de cotxes parats al voral amb les rodes punxades” i va considerar que aquest tram “hauria d’haver estat el primer a actuar per part de l’Estat i acabarà sent l’últim”. El periodista i columnista de SEGRE Francesc Canosa també va topar amb el caos circulatori mentre venia de Barcelona: “Hi havia cotxes punxats al voral, vam arrossegar les pedres que deixava l’asfalt i vam acabar amb les llunes esquerdades. No és el primer cop que passa i posa en risc mortal les persones que han de passar per l’A-2.”
La Segarra exigeix obres des del 2019
Ajuntaments i consell comarcal de la Segarra exigeixen millorar l’estat de l’A-2 des del 2019. Entre 2023 i 2025 es va renovar entre Fonolleres i Sant Pere dels Arquells i al març començaran les obres entre Cervera i la Panadella, un projecte que, segons la portaveu d’ERC al Senat, Sara Bailac, “arriba tard”.