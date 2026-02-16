Els veïns de la Segarra es queixen del mal estat de l'A-2: "Estem deixats de la mà de Déu"
Diversos d'ells creuen que a l'autovia hi falta manteniment i creuen que s'hi hauria d'invertir més diners perquè "és una artèria principal" del país
L'autovia A-2 manté aquest dilluns restriccions de trànsit al seu pas per la comarca de la Segarra, concretament als termes municipals de Cervera i Ribera d'Ondara. Les obres d'urgència executades durant el cap de setmana han obligat a tancar un carril per sentit en un tram que habitualment disposa de dos carrils, deixant la circulació reduïda a un únic carril en cada direcció.
La situació ha generat queixes entre els veïns i usuaris habituals de l'autovia, que denuncien el deficient estat del ferm i les constants interrupcions que pateix aquesta via principal. Les intervencions d'urgència evidencien, segons els afectats, la manca de manteniment preventiu en una infraestructura que consideren fonamental per a la mobilitat de la zona.
Marc Ponsa, de Cervera, assegura que "haurien de revisar-la més sovint perquè està destrossada" i afegeix que "la inversió que es fa a Barcelona i la que es fa a Lleida suposo que és molt diferent". En la mateixa línia, Xavier Albareda, també de Cervera, considera que "és una vergonya" que l'A-2, sent "una artèria principal", no estigui degudament cuidada: "El melic el tenen a Barcelona i tot el que és perifèric sembla que no compta".
Dolors Raich, veïna de Cervera, és encara més radical i creu que "estem deixats de la mà de Déu". Explica que "quan tornes de Barcelona n'hi ha prou amb veure el cartell de província de Lleida i comences a fer salts amb el cotxe". Laura Pareta, de Sant Antolí, destaca que "és molt pesat haver de passar-hi tots els dies" i durant tant temps, especialment els dijous i divendres, "que la gent puja i baixa de Barcelona, és encara pitjor, perquè es fan cues amb facilitat".
Adrià Ingla, dels Hostalets, revela que ja fa temps que passa per l'N-II perquè "el paviment està millor". "L'autovia està fatal, igual que els trens i igual que tot allò sense manteniment", conclou l'usuari, que treballa a Tàrrega i ha optat per vies alternatives davant el deteriorament persistent de l'A-2.