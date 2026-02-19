SUCCESSOS
El cap imputat per violació va enviar a Lleida el comissari condemnat per assetjament
El ja exdirector adjunt operatiu de la Policia, José Ángel González, que va dimitir dimarts després de ser imputat com a presumpte autor d’una violació, va proposar com a alt càrrec del ministeri de l’Interior nomenar com a comissari provincial de Lleida Antonio Royo Subías, que el 2003 va ser condemnat per assetjar sexualment una subordinada.
El ja exdirector adjunt operatiu de la Policia, José Ángel González, que va dimitir dimarts després de ser imputat com a presumpte autor d’una violació, va proposar com a alt càrrec del ministeri de l’Interior nomenar com a comissari provincial de Lleida Antonio Royo Subías, que el 2003 va ser condemnat per assetjar sexualment una subordinada.
El destí, la ruta, que cada persona traça acte a acte ha fet que tornin a creuar-se les carreres professionals de José Ángel González, àlies Jota i des de dimarts a la nit ex-DAO (Director Adjunt Operatiu) del Cos Nacional de Policia després de saber-se que un jutjat de Madrid l’investiga com a presumpte autor de la violació d’una subordinada, i d’Antonio Royo Subías, comissari provincial de Lleida des del 9 de desembre malgrat que la seua biografia inclou una condemna per assetjament sexual a una agent subordinada.
Lleida
Destitució exprés del cap de la Policia Nacional de Lleida condemnat per assetjament
EDUARDO BAYONA
L’ex-DAO va ser qui el 16 de desembre va cessar Royo després de conèixer-se a través de SEGRE que el 2003 havia estat condemnat per l’Audiència de Gipúscoa, en una resolució que confirmaria el Suprem, com a autor d’un delicte d’assetjament sexual sobre una agent que operava sota les seues ordres a l’UIP (Unitat d’Intervenció Policial, els antiavalots) d’aquesta província.
I, encara que formalment la resolució correspon al director general, Francisco Pardo, tant la proposta de nomenament dels comissaris provincials com el seu cessament és una de les atribucions del DAO, una figura que des de la seua creació va assumir les competències de l’antic subdirector general operatiu.
González i Royo es coneixen des que van coincidir a la plantilla del Cos Nacional de Policia a Euskadi als anys 90. En aquelles tres dècades, el comissari ha ocupat diversos llocs de comandament com a subordinat de l’alt càrrec. Royo va ser a mitjans de la dècada passada cap de la Brigada de Policia Judicial, en la qual s’integra l’UFAM (Unitat de Família i Dona), a la Prefectura Superior d’Aragó quan aquesta era dirigida per González. Després del seu cessament el setembre del 2018, el comissari va passar diversos anys com a responsable de la seguretat de l’ambaixada d’Espanya a Algèria i fa tot just dos mesos va prendre possessió de la Comissaria Provincial de Lleida.
Ara, la dimissió de González, a qui el magistrat del jutjat de Violència sobre la Dona Número 8 de Madrid ha citat com querellat pels delictes d’agressió sexual, malversació, coaccions i lesions psíquiques, va camí de deixar en l’aire el relleu de Royo a Lleida: el concurs de lliure designació per elegir el pròxim comissari va acabar dissabte passat, 14 de febrer, sense que la Direcció General de la Policia hagi formalitzat cap decisió. Queda per veure si la DAO accidental, Gemma Barroso, la primera dona al capdavant del cos, tanca aquest procés o deixa la decisió per al pròxim titular.
Paral·lelament, van explicar fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, “resta pendent de resoldre pel ponent” de la Secció Cinquena del Contenciós Administratiu el recurs de la Policia que va revertir el cessament de Royo, malgrat que no hi ha data perquè es pronunciï.
Marlaska: “Només acceptaré crítiques de la víctima”
“Ara és el moment de la justícia i també de tot el suport, evidentment, a la víctima”, va defensar ahir el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, qui va instar PP i Vox a no instrumentalitzar políticament els fets. “De l’única persona que podré acceptar qualsevol crítica és de la mateixa víctima”, va respondre a la diputada del PP Miriam Guardiola al ple del Congrés, en el qual va desafiareals conservadors a repetir fora de l’hemicicle les seues afirmacions sobre que ell coneixia els fets i no va actuar. “Ens veurem en altres instàncies”, va advertir els populars. Marlaska, el cessament del qual van reclamar tant els conservadors com els ultres, va deixar clar que només dimitirà si la víctima denunciant no s’ha sentit protegida o entén que ell li ha fallat. El ministre es va mostrar “decebut” amb qui ha estat la seua mà dreta operativa al Cos Nacional de Policia des de setembre del 2018, i a qui a més el novembre del 2024 li va ser ajornada de manera excepcional la jubilació, una mesura que el Govern va incloure en el decret d’ajuts per als afectats per la dana. Marlaska va negar taxativament que conegués la denúncia abans que dimarts n’avancés l’existència El País. En aquell moment, va afegir, van adoptar “l’única decisió possible”. Interior també ha suspès de les funcions el comissari Óscar San Juan, persona de màxima confiança de l’investigat i que, segons la querella, va coaccionar la denunciant perquè no la presentés.