HABITATGE
El 80% d’ocupacions a Catalunya són de pisos de grans tenidors
Fins a l’octubre del 2025, n’hi va haver 17 en primeres i segones residències a Lleida
Els Mossos d’Esquadra indiquen que del total de 7.110 denúncies el 2025 relacionades amb el fenomen de l’ocupació, un 96% són per usurpacions (entrades en pisos buits) i només un 4% són denúncies per violacions de domicili, segons va informar 3Cat. A més, del total de denúncies, un 80% són per usurpacions en pisos que són propietat de grans tenidors.
En una resposta parlamentària de finals d’any, la conselleria d’Interior va apuntar que a la província de Lleida es van comptabilitzar, fins a l’octubre del 2025, 144 denúncies pel fenomen de l’ocupació, com ja va publicar SEGRE, de les quals en va haver onze per violació de domicili en primeres residències i sis, en segones residències. A la capital del Segrià es van denunciar fins a l’octubre 61 ocupacions d’immobles destinats a habitatge, xifra que el 2024 es va situar en les 88.
El delicte d’usurpació consisteix en l’ocupació d’un immoble sense el consentiment del propietari. Aquest acte es produeix generalment en edificis deshabitats, locals, terrenys o propietats que no són residència habitual. Un altre delicte és la violació de domicili, que és l’entrada o permanència en un espai sense el consentiment del resident, tant si és primera com segona residència. En aquests casos, la policia pot actuar ràpidament i desallotjar les persones que hi hagin entrat, sense necessitat d’ordre judicial, perquè estan ocupant el domicili. En el cas de les usurpacions, el procés és més complex. Fins a l’octubre de l’any passat, els Mossos van portar a terme 45 desallotjaments d’habitatge a petició de les autoritats judicials a les comarques lleidatanes. El 2024, ho van fer en 65 casos.
Segons informa 3Cat, el 2025 hi va haver un 20% menys d’ocupacions consumades a Catalunya en comparació amb el 2024, segons les dades dels Mossos. A més, les temptatives d’ocupació es van mantenir estables. Segons la comissària i subcap executiva dels Mossos d’Esquadra, Alícia Moriana, aquestes xifres poden ser el resultat de més sensibilitat social per alertar ràpidament si es detecta un intent d’ocupació i a una ràpida resposta per part de la policia. Moriana també apunta que els grans tenidors també han començat a prendre algunes mesures per evitar ocupacions i que la llei, que preveu sancions en cas d’abandó, també hi afegeix pressió.