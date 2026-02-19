La nova estació d'autobusos de Lleida ja té data d'inauguració: dissabte 28 de febrer
Fèlix Larrosa anuncia l'obertura de la infraestructura intermodal de 38 milions d'euros al costat de l'estació de tren
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha confirmat que la nova estació d'autobusos de la ciutat obrirà les portes el proper 28 de febrer. L'anunci s'ha fet durant una entrevista a Aquí Lleida, a la Cadena SER amb Mercè March, on el primer edil ha advertit que, malgrat els resultats positius de les proves realitzades, cal mantenir la prudència perquè es tracta d'un dels punts més crítics del sistema de mobilitat urbana i que ara hi haurà més moviment extraordinari.
Larrosa també ha dit que en un futur molt immediat ha de jugar un paper clau el carrer Roger de Llúria, i que la idea és que Adif faciliti l'entrada a l'estació per aquest carrer en un futur. "S'hauria de poder arribar en taxi per Roger de Llúria i accedir a l'estació intermodal ja sigui mitjançant un sistema de passarel·les o a través de túnels, però considero que Roger de Llúria s'ha de convertir en l'altra porta principal del sistema intermodal. En un futur també hauria de tenir una entrada directa a l'estació de ferrocarril".
Les obres de construcció d'aquesta infraestructura van arrencar al juny de 2024, amb una inversió aproximada de 38 milions d'euros. El projecte té com a objectiu principal fomentar la intermodalitat entre els serveis d'autobusos i el transport ferroviari, situant-se estratègicament al costat de l'estació de tren de Lleida. Aquesta ubicació permetrà millorar la connectivitat entre diferents mitjans de transport i facilitar l'accés al centre urbà des de diversos punts de la capital del Segrià.
IMATGES: Així és la nova estació d'autobusos de Lleida
Jordi Echevarria
La posada en funcionament de l'estació s'emmarca dins del nou sistema intermodal de transport de Lleida, una aposta que busca integrar autobusos, tren i transport urbà per oferir una mobilitat més eficient i sostenible als ciutadans i visitants de la ciutat.