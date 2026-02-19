INFRAESTRUCTURES
Lleida i municipis d'Osca proposen un Rodalies amb 20 trens al dia: “assoliria els 700.000 usuaris a l'any”
Els ajuntaments elaboren una proposta conjunta d’horaris i freqüències per tenir un servei competitiu. Per fomentar la mobilitat diària i reduir la dependència del cotxe en aquest eix
Els municipis situats al llarg de la línia de tren entre Lleida i Montsó impulsaran de manera coordinada la futura línia de Rodalies, amb l’objectiu de convertir-la en un servei competitiu i adaptat a les necessitats reals del territori. Els representants municipals van constituir un grup de treball que elaborarà un document de necessitats, al qual s’incorporarà un estudi de demanda per identificar usuaris i quantificar l’impacte del servei. La previsió és que la proposta conjunta s’elevi a la primavera a la Generalitat, el Govern d’Aragó i el ministeri de Transports.
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va destacar que la taula de treball va reunir ahir “sensibilitats polítiques diverses” amb un mateix objectiu: posar en marxa un servei ferroviari digne.
Els estudis previs apunten que la línia assoliria 700.000 usuaris anuals si compta amb entre set o deu trens per sentit i freqüències competitives. “L’oferta genera demanda i l’objectiu és reduir la dependència del cotxe.” Va recordar l’èxit de la línia de Lleida a la Pobla, que va superar amb escreix les previsions inicials després de reforçar-se.
Actualment, la connexió entre Lleida i Montsó resulta clarament insuficient, amb dos freqüències per sentit i horaris poc adaptats als desplaçaments laborals o acadèmics. “No volem limitar-nos a reivindicacions puntuals. Aquesta vegada volem actuar amb rigor i serietat”, i va destacar l’impacte social i econòmic que tindria el projecte.
Per la seua part, l’alcaldessa de Binèfar, Patricia Rivera, va ressaltar el paper estratègic de la comarca de la Llitera com a punt intermedi entre Lleida i Montsó, i va defensar la necessitat de reforçar les connexions.
També van assistir a la reunió l’alcalde d’Almacelles, Antonio Arnó; de l’EMD de Raimat, Ivan Fernández; l’alcaldessa de Tamarit, Sandra González; la d’Altorricó, Susana Ramón; el president de la comarca del Cinca Mitjà, José María Civiac, i la tinenta d’alcalde de Montsó, Marta Montaner.