TRANSPORT PÚBLIC
Quanta gent es beneficiaria d'un tren de Rodalies entre Lleida i Osca? El mapa complet de la línia
Aquest dimarts alcaldes de diferents municipis de la zona es van reunir per proposar fins a 20 trens diaris entre els dos nuclis
Els municipis del corredor ferroviari entre Lleida i Montsó han constituït un grup de treball per impulsar conjuntament la futura línia de Rodalies, amb l'objectiu de convertir-la en un servei competitiu adaptat a les necessitats del territori. La iniciativa preveu elaborar un document tècnic amb un estudi de demanda que quantifiqui l'impacte i identifiqui els usuaris potencials, amb previsió d'elevar la proposta a la primavera a la Generalitat, el Govern d'Aragó i el ministeri de Transports.
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va destacar dimarts que la taula de treball va reunir "sensibilitats polítiques diverses" amb un mateix objectiu: posar en marxa un servei ferroviari digne. Els estudis previs apunten que la línia assoliria 700.000 usuaris anuals si compta amb entre set i deu trens per sentit i freqüències competitives, ja que té un potencial de 30.000 persones que es beneficiarien habitualment del trajecte. "L'oferta genera demanda i l'objectiu és reduir la dependència del cotxe", va afirmar Larrosa, que va recordar l'èxit de la línia de Lleida a la Pobla de Segur, que va superar amb escreix les previsions inicials després de reforçar-se.
L'alcalde lleidatà ja va reconèixer el 2024 que la major dificultat d'implementar el nucli passa per l'acord de tres administracions: el Govern central, la Generalitat i la comunitat aragonesa. "Hem d'arribar a un acord a tres bandes per aquesta línia que ens porti a Montsó", va dir, en referència a "un espai econòmic comú que transcendeix els límits administratius". Larrosa va subratllar també la necessitat d'avançar en la línia de Tarragona per la costa.
Impacte del desenvolupament industrial al corredor de l'A-22
La línia de Rodalies seria un molt bon remei pels municipis del corredor de l'autovia A-22, l'antiga N-240 de Lleida a Osca, que comencen a patir les conseqüències del intens desenvolupament industrial de la zona en forma de dificultats d'accés a l'habitatge i problemes de mobilitat per manca de transport públic. En els propers dos anys es preveu que es generin 5.000 nous llocs de treball en una àrea que ja presenta índexs d'atur molt reduïts.
El creixement demogràfic i laboral experimentat durant l'últim lustre ha provocat efectes secundaris que estan aflorant ara, situació que fa encara més urgent la implementació d'un servei de Rodalies que vertebri el territori i faciliti la mobilitat quotidiana dels treballadors i residents de la zona.
La reivindicació ciutadana com a motor del projecte
El portaveu de Canviar Montsó, Vicente Guerrero, ha destacat que el diàleg institucional demostra que la perseverança de la ciutadania ha estat determinant. "Que avui se sentin a parlar del Rodalies Montsó-Lleida demostra que sis anys de constància serveixen. Res d'això cau del cel: ho hem empès diumenge rere diumenge, amb la gent a l'estació, sostenint la reivindicació, fins i tot quan semblava que ningú ens mirava", ha afirmat.
Per a Canviar Montsó, un servei de Rodalies entre Montsó i Lleida suposaria guanyar temps i oportunitats per al territori. El projecte facilitaria estudiar sense abandonar la zona, milloraria l'accés a serveis sanitaris i administratius, donaria suport a la vida laboral quotidiana, reduiria la dependència del cotxe particular, abarataria els desplaçaments i permetria avançar cap a una mobilitat més neta i segura per als residents del corredor.