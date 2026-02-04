INFRAESTRUCTURES
Així és la nova estació d'autobusos de Lleida: una façana vidrada moderna en un edifici modernista
La terminal està pràcticament acabada i només falta inaugurar-la. Un equipament clau integrat per l’edifici modernista dels Docs i un altre de nova construcció
Lleida ha iniciat el compte enrere per estrenar la seua nova estació d’autobusos després de gairebé 2 anys d’obres. Està gairebé acabada i té una part nova, de façana vidrada, i una altra que és l’edifici modernista dels Docs, que conserva les icòniques voltes de maó. A falta de data oficial, la previsió és que s’estreni abans de final de març.
Lleida
IMATGES: Així és la nova estació d'autobusos de Lleida
Jordi Echevarria
La nova estació de busos de Lleida ja és pràcticament una realitat i, després de gairebé dos anys d’obres i 40 milions d’euros d’inversió, només falta inaugurar-la. Els treballs per construir la terminal als Docs i el seu entorn ja estan acabats i només falten les últimes mans de pintura, retirar materials d’obra i ultimar la coordinació semafòrica per a l’entrada i sortida de busos, que és el que feien ahir tècnics del Govern i la Paeria.
“Ha estat una obra d’enginyeria complicada, però ja està pràcticament operativa”, assegura Joan Olivart, adjunt a la direcció d’obra. Si només de veure la façana vidrada de la plaça Ramon Berenguer IV ja es percep una millora abismal respecte al desgavellat baixador del carrer Saracíbar, una vegada dins es corrobora que som en una terminal del segle XXI.
El vestíbul consta de l’entrada principal, amb punts d’informació i accés al bar, i la zona de taquilles, a la qual s’accedeix per dos majestuoses portes de la paret original dels Docs. Hi ha taquilles, bancs, lavabos, pantalles amb els horaris dels busos i els trens de l’estació adjacent, una sala per a esdeveniments i l’accés a les 28 andanes.
Però sens dubte, el més cridaner és el sostre amb les icòniques voltes de maó dels Docs, que donen personalitat a la terminal. “S’ha fet una gran tasca de restauració i s’han instal·lat pantalles acústiques a sota per reduir els sorolls”, diu Olivart.
Les voltes modernistes cobreixen gairebé la meitat de l’espaiosa zona d’andanes, des de la qual es pot accedir tant per la zona de taquilles com per l’entrada per als vianants alternativa de Comtes d’Urgell, similar a una boca de metro. Aquesta zona compta, a més de nombrosos tallafocs, amb un enorme sistema per extreure els fums dels busos, a més de bancs, papereres i pantalles informatives.
La terminal també disposa d’una zona d’oficines i coworking a la primera planta i un pàrquing per a bicis i patinets elèctrics al costat de la colossal entrada i sortida de vehicles de 26 metres d’ample a Príncep de Viana. “L’estació ja està a punt i s’ha d’inaugurar aquest primer trimestre, però la data no la decidim nosaltres, sinó la Generalitat”, conclou Olivart.