URBANISME
Així serà el nou POUM de Lleida: allarga Onze de Setembre fins a l'N-II i uneix dos barris
A més d’un nou accés per l’N-240 que enllaçarà amb l’avinguda de Ciutat Jardí. Es crearà “un gran espai residencial” pel carrer Camí de Marimunt fins al camp municipal del Recasens
El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que el govern municipal està tramitant preveu prolongar el passeig Onze de Setembre envoltant el Turó de Gardeny fins a enllaçar amb la carretera N-II i el Camp Escolar. És una de les noves vies que s’habilitaran en els pròxims anys per millorar la mobilitat a la ciutat alhora que es desenvolupen els nous sectors d’expansió. Una altra és la nova ronda que enllaçarà els barris del Secà de Sant Pere, Pardinyes i Balàfia connectant l’avinguda de Torre Vicens, Prat de la Riba i el carrer Oriol Martorell.
A la zona nord de la ciutat també està projectat un vial que sortirà d’Onze de Setembre a l’altura del carrer Eugeni d’Ors, creuarà l’avinguda de Pinyana i la partida de Balàfia fins a la carretera N-230 i el carrer Laureà Figuerola. També s’habilitarà un nou accés per la carretera N-240 que enllaçarà amb l’avinguda de Ciutat Jardí.
A l’altra punta de la ciutat s’habilitarà una gran rotonda on actualment hi ha la bifurcació de l’LL-11 i l’Ll-12, al costat de l’avinguda de Barcelona, on també s’acabarà de completar un vial que recorrerà Copa d’Or i la Bordeta fins a la variant sud. També a la Bordeta està projectat el vial Víctor Torres que unirà Cappont amb Torre Salses, i una rotonda a l’avinguda de les Garrigues a l’encreuament de l’Ll-11.
D’altra banda, el POUM projecta “un gran espai residencial” a l’extrem nord del Secà, seguint el carrer del Camí de Marimunt fins a unir el barri amb el camp municipal de futbol del Recasens, seu de l’AEM. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va explicar ahir que han treballat en una proposta amb el club i altres col·lectius per construir una “zona d’equipaments i zones verdes al voltant” del camp, amb l’objectiu de crear “un espai de gaudi per als veïns” i que el club creixi en serveis i instal·lacions.
Obres per renovar clavegueram i fanals en dos carrers de la Mariola
La Paeria ha iniciat la renovació de la xarxa de clavegueram del carrer Artur Mor, a la Mariola, on també es renovaran voreres i es plantaran dotze arbres. Així mateix, ahir va començar la renovació integral de l’enllumenat del carrer Ferran el Catòlic, que comporta el tall del carril en direcció a la Mariola durant el mes i mig previst de treballs. Respecte a les obres de Balmes, Larrosa preveu que acabin al voltant del 20 de febrer, segons va indicar ahir.
Larrosa preveu sotmetre el document a votació al març
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va afirmar ahir que “intentarem que el POUM entri en el ple del març” per sotmetre’l a votació per a la seua aprovació inicial, malgrat que va evitar indicar si disposa dels suports polítics necessaris. Amb nou edils, el govern en solitari del PSC necessita el vot favorable d’almenys un dels tres grups representats amb cinc regidors –PP, ERC o Junts– per arribar a la majoria absoluta de catorze vots. La tramitació inicial del projecte va tirar endavant el juny passat amb els avals de PP i Junts, i les abstencions d’ERC, Vox i Comú.