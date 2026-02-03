L'hotel de Lleida de quatre estrelles i centre comercial que al final van ser pisos
Holesa es va proposar, el 1974, obrir el primer gran hotel ubicat al centre de Lleida aprofitant el creixement de la ciutat || Després de deu anys d’espera es va transformar en pisos i apartaments
L’estiu del 1974 es va presentar en societat la promotora Hoteles Leridanos SA i, a més, amb un desplegament promocional inusual a l’època (La Mañana, el diumenge 2 de juny, va publicar un especial de 40 pàgines, gairebé el doble de la paginació normal del diari), per anunciar els seus projectes de cara al futur, entre els quals destacava la construcció, en un solar de la que avui és l’avinguda del Segre, d’un gran complex hoteler, el primer al centre de Lleida.
Havia de dir-se Enric Granados, quatre estrelles (categoria 1 A) amb 120 habitacions, a més d’una residència de tres estrelles amb 120 habitacions amb tots els serveis per a l’època: restaurant de gamma alta, cafeteria, sala de convencions, zona comercial, pàrquing, sala de festes, gimnàs, sauna i piscina coberta.
El seu president era Francisco Pons Castellà, exalcalde de la ciutat, i a la junta figuraven noms de pes en la societat lleidatana com Alfons Porta Vilalta, José Aresté, José María Boixadera, Joan Carrera, Luis Cierco Soliva, Ramon Vilaltella o Antonio Rocafort, entre altres.
El capital inicial era de 50 milions de pessetes amb emissió d’accions perquè poguessin participar els lleidatans i un crèdit oficial hoteler per un valor total de 71 milions. L’empresa Dragados y Construcciones va ser la responsable de l’obra.
Les coses no van anar bé. El projecte es va paralitzar i el 1982 es va encarregar a l’arquitecte Guillermo Saéz Aragonés reconvertir l’hotel, que mai va arribar a inaugurar-se, en pisos i apartaments, sota el nom d’Edifici Terraferma. A partir del 1985 els primers inquilins van entrar-hi, a més d’organitzacions, entre d’altres, com l’ONCE, la Federació d’Hostaleria o la Representació Territorial d’Esports.
LES CLAUS
El nus. El 1976, malgrat una ampliació de capital, el projecte va quedar paralitzat durant prop de deu anys.
El desenllaç. El 1982, la promotora transforma l’hotel en apartaments i pisos de 100 metres quadrats. El 1985 els inquilins ja els van ocupar.