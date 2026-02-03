La granja lleidatana que ven la carn del seu ramat sense mitjancers: és l’única botiga del poble
L’explotació ramadera Pla Ovi d’Algerri s’ha consolidat com un model d’innovació rural combinant la tradició, la sostenibilitat i la venda de proximitat. La firma, gestionada pel matrimoni format per Jordi Terés i Gemma Arnillas, cria i comercialitza carn de corder procedent exclusivament del seu propi ramat de 400 ovelles que pasturen durant l’any a les finques del terme municipal, un sistema extensiu que combina respecte al medi ambient, benestar animal i economia de proximitat.
La firma ha estat una de les explotacions seleccionades pel ministeri d’Agricultura dins del Programa Cultiva, que fomenta la formació pràctica de joves agricultors i ramaders en explotacions model. Durant aquests dies, Francisco José Sánchez Campanar, ramader de 38 anys de Cuevas del Becerro, Màlaga, viu una estada formativa a Pla Ovi. “Venir a Algerri em permet conèixer una altra manera de tancar el cicle i donar valor al producte local”, va dir. Gestiona un ramat de 800 ovelles en règim extensiu i treballa amb el dispositiu Infoca de prevenció d’incendis a Andalusia. “El meu interès se centra a aprendre estratègies de comercialització de producte directe”, va dir. La seua estada ha suposat un intercanvi de coneixements. “És una experiència enriquidora per a ambdós parts.” “Compartim la nostra manera de treballar i aprenem noves perspectives sobre la gestió del ramat i el paper del pastoreig en diferents realitats climàtiques”, va dir Terés. Va assegurar que Francisco José és “millor pastor” i vol conèixer els pros i contres de la venda directa.
Pla Ovi, nascuda fa onze anys com a complement d’una explotació agrària tradicional, ha evolucionat fins a convertir-se en un model d’innovació rural. “El nostre objectiu sempre ha estat tancar el cicle natural”, va explicar Gemma Arnillas. “Aprofitar les pastures i els excedents dels cultius, tornar fems fèrtils a la terra i oferir un producte de proximitat que connecti camp i consumidor.”
Venda directa
D’aquesta filosofia sorgeix el seu projecte de venda directa, que permet portar la carn de corder “del camp al plat”, sense mitjancers. A través de la seua botiga a Algerri i de la pàgina web, Pla Ovi (popular també a les xarxes socials) distribueix comandes a particulars i restaurants d’arreu d’Espanya i Andorra. La seua botiga, oberta des de fa 7 anys, és l’únic establiment del poble i ofereix també altres productes bàsics com pa o carn de porc i vedella de proximitat.
“Treballem segons la demanda, oferint talls adaptats a cada client: des de peces ideals per al forn i la brasa fins a carn farcida. Tot això amb una atenció personalitzada, fruit d’una relació directa amb qui aprecia la traçabilitat i la qualitat d’un producte local”, va explicar Armillas.
Compromís
El compromís de l’empresa va més enllà del mercat. Pla Ovi forma part del programa Ramats de Foc, que contribueix a la prevenció d’incendis mitjançant el pastoreig en zones naturals. Les ovelles ajuden a reduir el risc de propagació del foc i alhora regeneren el territori. “El benestar animal i l’alimentació natural són la clau de la qualitat de la carn”, va dir Jordi Terés. Part del ramat aprofita les pastures dins de les zones zepa i l’espai protegit de la Serra Llarga, on a més d’alimentar-se contribueix a mantenir net el sotabosc ajudant així a prevenir incendis. L’empresa va rebre recentment també el Premi PIMEC Autònoms 2025, que distingeix la tasca d’arrelament territorial i compromís amb la sostenibilitat. És un exemple de com una petita explotació rural pot reinventar-se sense renunciar a la tradició: de la pastura a la taula, sense mitjancers i amb nom propi.