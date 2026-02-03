El 90% dels empleats de Renfe a Lleida demanen ser traslladats cada any
Es formen a Catalunya i tornen als seus llocs d’origen després d’adquirir experiència
Catalunya és un centre de formació de primer nivell per a maquinistes i interventors de Renfe per culpa de l’elevat nombre d’incidències que registra, segons els sindicats. Tanmateix, la majoria del personal que aprèn l’ofici a Lleida també demana el trasllat al cap d’un any i aboca Rodalies a comptar amb treballadors amb l’experiència justa.
La plantilla de maquinistes i interventors de Renfe a Lleida es renova gairebé cada any en un 90%, principalment perquè aquests professionals acabats de titular, majoritàriament procedents de fora de Catalunya, demanen el trasllat una vegada han aconseguit adquirir prou experiència. Segons van explicar ahir a SEGRE fonts sindicals, l’alt nivell d’incidències ferroviàries que hi ha a Catalunya la converteixen en una plaça “molt poc atractiva per treballar” malgrat que “és dels llocs on s’obté més destresa en molt poc temps”.
“És personal que mai no s’acaba de consolidar”, explica Alberto Puivecino, responsable de Mobilitat i Infraestructures de CCOO de Catalunya, i afegeix que aquests professionals “venen a Catalunya per accedir a l’oferta d’ocupació pública” i en poc temps saben com gestionar “el transbord de passatges d’un tren a un altre o el retrocés de combois que no poden continuar la marxa”. En el mateix sentit, Juan Bravo, secretari del Sector Nacional Ferroviari de la FeSMC-UGT de Catalunya, va lamentar que aquests treballadors marxin “quan ja saben l’ofici”, la qual cosa suposa que cada any s’arranqui de zero amb els maquinistes i interventors acabats de titular.
Tots dos responsables sindicals van indicar, d’altra banda, que ADIF compta actualment amb entre 50 i 55 treballadors a Lleida, molt lluny dels 200 que tenia fa deu anys. “Falta personal per fer manteniment preventiu”, va explicar Puivecino, mentre que Bravo va lamentar que s’hagin externalitzat aquest tipus de treballs, i això comporta una “pèrdua de coneixement del territori i també una menor capacitat de reacció” davant d’incidències. El gestor ferroviari, per la seua part, va confirmar que hi ha empreses externes que compleixen aquestes tasques, la qual cosa no implica una pèrdua real de personal.
Malgrat que els usuaris continuaven criticant el problemes de Rodalies, el servei va recuperar passatgers previs al caos ferroviari del qual ja es compleixen dos setmanes, mentre que els trams en bus de l’RL4 no van alterar horaris.
D’altra banda, veïns de Tàrrega van denunciar que les barreres del pas a nivell al tram urbà de la C-14 van estar baixades ahir més de 40 minuts cap a les 12.00 hores, coincidint amb el dia que la ciutat celebra el mercat setmanal, fet que va generar grans retencions.
Lleus retards a Lleida per limitació de velocitat en dos punts
La circulació de trens a les línies RL3 (Lleida-Cervera) i RL4 (Lleida-Terrassa) va transcórrer ahir amb gairebé total normalitat, registrant només demores de fins a 10 minuts. Segons fonts sindicals, els retards es van deure a treballs de manteniment a Castellnou de Seana, on s’estan instal·lant malles per assegurar un talús; i en un tram de via entre Tàrrega i Cervera, on s’està revisant l’estat de la trinxera. En tots dos casos, els treballs obligaven a reduir la marxa a 50 quilòmetres per hora.
“És molt cansat tants retards”
“Agafo el tren cada dia per anar a estudiar Lleida. És molt cansat que gairebé sempre circuli amb retard, i per això sempre arribo tard a classe. L’agafo des de fa quatre anys, i sempre és el mateix. Vaig en tren perquè és l’única opció, amb el bus encara perdria més temps”.
“Funciona fatal, arriba tard”
“Agafo el tren cada dia de Mollerussa a Tàrrega per anar a estudiar. Funciona molt malament, sempre arriba tard o ni tan sols passa. De vegades he estat hores a l’estació esperant. Ma mare ha de sortir molts dies de la feina per venir-me a buscar”.