CARRETERES
Mor un home de 38 anys en un xoc entre dos cotxes a la C-14 a Artesa de Segre
Primer mort a Lleida aquest any en un sinistre que va deixar també quatre ferits. En el xoc també va resultar mort un gos, la mascota d’alguns dels implicats en l’accident
Una persona va morir en un xoc frontal de dos vehicles a la C-14 a l’altura d’Artesa de Segre en direcció Lleida. És la primera víctima mortal en accident de trànsit a Lleida des que va començar el 2026 (vegeu el desglossament). Es tracta del conductor d’un Toyota Proace que va impactar contra un Porsche Cayenne. A més, dos persones van resultar ferides greus i dos menors menys greus, que van ser traslladats a l’hospital.
L’accident es va produir al punt quilomètric 102 al pont de la variant d’aquesta població de la Noguera. Les causes de la col·lisió s’estan investigant. En el xoc també va resultar mort un gos, la mascota d’alguns dels implicats en l’accident. La víctima, segons El Caso, seria A.L.C., de 38 anys.
Els Mossos van rebre l’avís cap a les 18.28 hores i la policia autonòmica va activar quatre patrulles a les quals es van sumar 10 dotacions de Bombers de la Generalitat que es van encarregar de les tasques d’excarceració, i set unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
El sinistre va obligar a tallar la carretera en els dos sentits i els vehicles van haver de desviar-se per l’interior de la població. La desviació de la circulació es va aixecar cap a les 22.00 hores. El Servei Català de Trànsit recorda que el Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit està a disposició de familiars d’accident per donar orientació i informació sobre tràmits, drets i recursos.
Cinc persones han perdut la vida en accidents aquest mes de gener
Amb la d’ahir, un total de 5 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest gener, 7 menys que el gener de l’any passat quan les víctimes van ser 11. De les altres quatre, tres de les morts per accident es van registrar a Barcelona i una a Tarragona.
Segons les dades de Trànsit, tres de les víctimes mortals pertanyien a col·lectius vulnerables. Dos eren homes i dos dones. Dos tenien entre 25 i 34 anys, una entre 35 i 44 i les altres entre 55 i 64. La d’Artesa de Segre va ser la primera víctima mortal a les carreteres de Lleida.